“Aguardo com humildade o resultado das urnas”, diz Caiado em Anápolis

A três dias da eleição, o líder da coligação “A Mudança é Agora”, Ronaldo Caiado (Democratas), realizou o último evento de campanha em sua cidade natal, Anápolis, na manhã desta quinta-feira, 4. Acompanhado de lideranças locais, de seu vice, Lincoln Tejota (PROS), e do senador e candidato à reeleição Wilder Morais (Democratas), ele visitou vários setores da terceira maior cidade do Estado durante mais de duas horas.

Em entrevista à imprensa local, Caiado reafirmou compromisso com o desenvolvimento de Anápolis e destacou sua luta no Congresso para evitar propostas controversas. “Como senador da República, lutei contra o leilão daquela parte de 1,2 milhão metros quadrados da plataforma logística que, sem dúvida nenhuma, causaria um prejuízo muito grande. O polo de logística de Anápolis é fundamental para que tenhamos toda parte para dar suporte tanto ao aeroporto de cargas como também à ferrovia e ao porto seco”, destacou.

Seu projeto, segundo o democrata, é justamente transformar Anápolis em uma referência internacional em logística e competitividade. Para tanto, mudará definitivamente as práticas administrativas do grupo que domina Goiás há 20 anos.

“A que ponto chegou o sucateamento do Estado. Dinheiro tem, inclusive foi encontrada uma quantia em espécie até na casa do motorista do coordenador de campanha do atual governador e, no entanto, não tem recursos para abrir as portas do Hugo, que é o maior hospital de referência de urgência do estado de Goiás, o Materno-Infantil também não podendo levar adiante o atendimento e também as cirurgias. Então, você nota um colapso completo”, lamentou.

Caiado garantiu que a prioridade de um eventual governo seu será justamente a Saúde, regionalizando de vez o atendimento e levando especialistas para todas as regiões. O objetivo é construir 17 policlínicas e colocar em funcionamento pleno os hospitais regionais.

Pelas ruas de Anápolis, Caiado recebeu o carinho dos conterrâneos. Animado com a chegada do dia 7 de outubro, o líder absoluto em todas as pesquisas distribuiu acenos e cumprimentos, sendo respondido a cada esquina. O percurso incluiu diversos bairros da cidade e mobilizou centenas de veículos.

No entanto, ao ser questionado sobre a vitória já no primeiro turno, o democrata foi peremptório: “Eu guardo com muita humildade o resultado das urnas, sempre. Essa é a verdadeira pesquisa que define o rumo da nossa gente.”

Mais tarde, seguiu para Aparecida de Goiânia, onde promoveu mais uma carreata. Apesar de trabalhar em várias frentes, a coligação “A Mudança é Agora” prioriza a região metropolitana da capital e o Entorno de Brasília na reta final. O objetivo é mostrar aos eleitores que ainda não se decidira, que Caiado representa o verdadeiro projeto de mudança para Goiás.

“Tem sido uma campanha em que participamos de todos os debates, apresentamos nossas propostas, vida pregressa e autoridade moral para mudar a política no Estado de Goiás. Mostramos que é o final de um ciclo, vivemos um novo momento em que, mesmo diante de todas as dificuldades, Goiás vai se recuperar rapidamente. Somos muito mais fortes que a crise que aí está”, clamou à militância.

O candidato à vice, Lincoln Tejota destacou as manifestações espontâneas de apoio que a coligação tem recebido nos últimos dias e a alegria de ver o trabalho reconhecido. “Cada dia que passa nossa campanha está mais encorpada e estamos acelerando nessa reta final. Nosso maior ativo sempre foi esse corpo a corpo com o povo, caminhamos junto aos anseios da sociedade, para poder retomar o crescimento de Goiás”, asseverou.

Questionado sobre os efeitos eleitorais da Operação Cash Delivery, que prendeu aliados do atual governador, Ronaldo Caiado lamentou o episódio.

“É indiscutível que essa operação vai atingir a eleição não só para governo, mas em todos os níveis. A verdade é que o goiano quer outra imagem de Goiás, quer se recuperar desse período de escândalos, o sentimento é de um novo ciclo, uma nova maneira de agir. Não tem nada que envergonhe e entristeça mais o povo como fatos como esses. Vamos limpar o nome de Goiás”, arrematou.

Mais tarde, a coligação “A Mudança é Agora” seguiu para carreata em Formosa, no Entorno do Distrito Federal.

Nesta sexta-feira, 5, serão três frentes de atuação. A primeira, comandada por Caiado e Wilder, percorrerá o Norte goiano, de Minaçu a Uruaçu; a segunda, por Gracinha, Ana Fleury e Priscilla Tejota, passará por Ouro Verde, Nerópolis e Damolândia; a terceira, pelo vice-governadoriável Lincoln Tejota, no Sudoeste, de Aporé a São Simão.