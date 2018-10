“Chegaremos fortes no 2º turno”, garante Daniel Vilela

Com uma receptividade e um volume de campanha cada dia maiores, a candidatura de Daniel Vilela (MDB) caminha a passos largos para chegar fortalecida no 2° turno da eleição estadual. “Percebemos que o 2° turno está consolidado e nós estaremos nele, fortes. O sentimento de renovação política é grande, cresce a cada dia e temos uma boa perspectiva de votos dos indecisos, que representam até agora uma parcela muito significativa do eleitorado goiano”, afirma Daniel Vilela.

O candidato citou como exemplo o tamanho das carreatas e a receptividade que ele e los candidatos ao Senado e a deputado tiveram da população nesta quinta-feira (4), nas carreatas que fizeram em Orizona, Itumbiara e Anápolis. A boa recepção é mais simbólica nas duas últimas, por se tratarem de colégios eleitorais onde o MDB teve resultados muito ruins nas últimas eleições. “Conseguimos superar muitos preconceitos contra o partido em municípios importantes. Esta situação foi fomentada pelos nossos adversários às custas de muita propaganda negativa. Hoje as pessoas enxergam que não havia fundamento e também percebem nosso trabalho de renovação política”, avalia Daniel.

O candidato lembra que o MDB sempre teve muita dificuldade de fazer campanha no Entorno do Distrito Federal e que nesta eleição tem conseguido realizar grandes eventos semanalmente. “A receptividade que tivemos em todos municípios desta região, tradicionalmente arisca a políticos, é um grande demonstrativo da confiança que as pessoas estão adquirindo no nosso projeto”, afirma Daniel.

O candidato a vice da chapa, Heuler Cruvinel (PP), endossa a avaliação do colega de chapa. “Tenho passado nos municípios, tanto com Daniel quanto sem ele, e você praticamente não vê reações negativas. Pelo contrário”, relata Heuler. “E como Daniel era o mais desconhecido dentre os candidatos, a gente percebe que inicialmente houve uma fase de curiosidade sobre o candidato, de procurar saber quem ele era, e agora as pessoas começam a tomar confiança, aprovar os projetos, o jeito do Daniel e decidir seu voto.”

Nesta sexta-feira Daniel e Heuler vão reforçar as atividades na Região Sudoeste do Estado, com carreatas em Rio Verde e Jataí. Antes participarão de carreata em Trindade e caminhada em Santo Antônio da Barra.