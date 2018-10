Deputados estão confiantes na votação da base aliada e em Zé Eliton no segundo turno

Muita confiança no trabalho realizado. Não só agora, mas, principalmente, nos últimos anos em Goiás. Tudo sendo reconhecido, no momento certo, pelo povo. Esta é a expectativa de deputados federais que integram a base aliada em Goiás. Todos estão confiantes no crescimento de Zé Eliton (PSDB), que chega ao segundo turno. Da mesma forma, acreditam que o eleitor está entendendo a importância de ter Marconi Perillo (PSDB) como representante de Goiás no Senado.

“O que está levando o governador Zé Eliton ao segundo turno é um trabalho bem feito na campanha e uma série de serviços realizados ao longo dos últimos anos pelos nossos governos”, diz a deputada federal Magda Moffato (PR). Acompanhando as ações no Entorno do Distrito Federal, o deputado federal Jovair Arantes (PTB) também aposta no trabalho. “Fui tomar café em uma padaria aqui em Formosa e muita gente ainda está indecisa. A população está entendendo a importância do que fizemos nos últimos anos em Goiás”, diz.

Os deputados lembram que falta trabalho do senador Ronaldo Caiado nos municípios goianos. Magda Moffato diz não ter nenhum conhecimento de algum trabalho concreto do senador, que também não foi muito visto fora do tempo de campanha.

Representantes da base aliada têm feito questão de ressaltar nesta reta final a importância da eleição de Marconi Perillo para o Senado. “Pela experiência e pelo que ele já fez por Goiás, acredito na eleição e sei que Marconi será muito importante para Goiás no Senado”, defende Jovair Arantes. “A gente precisa ter comparativo de Goiás antes e depo9is do Marconi”, diz Magda Moffato, acrescentando que a eleição do tucano “não é só o reconhecimento pelo trabalho pelo Estado, mas sim pela capacidade dele e pelo que ele pode fazer no futuro por Goiás”.