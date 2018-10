Em Anápolis, prefeitos, candidatos ao Legislativo e população fazem grande ato de apoio a Marconi

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) foi mais uma vez recebido com carinho e alegria pela população de Anápolis em ato de apresentação de propostas na Avenida Brasil Sul. A senadora Lúcia Vânia (PSB), candidata à reeleição, postulantes a deputado federal e estadual, prefeitos, ex-prefeitos e a comunidade reafirmaram o apoio ao tucano, candidato ao Senado, afirmando que ele vai fortalecer Goiás no Senado.

“Marconi transformou o Estado de Goiás. Fez de Goiás um Estado em que os olhos do mundo se voltam para cá, pelas potencialidades da sua agricultura, da sua pecuária, pela industrialização do Estado e, acima de tudo, por tudo o que foi na educação de nossos jovens e crianças, exibindo para o Brasil o primeiro lugar do Ideb”, disse Lúcia Vânia. “Por isso eu peço a vocês o voto para o senador Marconi Perillo. Marconi tem experiência, é um nome nacional, um nome que vai engrandecer Goiás no Senado da República”, afirmou.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), disse que Marconi foi responsável pelo salto de desenvolvimento do município em suas quatro gestões como governador. O petebista enumerou os benefícios fiscais e econômicos levados pelo tucano para a cidade e disse que, com o Goiás na Frente, “Marconi fez parceria definitiva pelo desenvolvimento do município”. Naves pediu o voto no governador Zé Eliton, candidato à reeleição, para que venha o Goiás na Frente 2.

Os prefeitos de Vianópolis, Issy Quinan (PP), e de Terezópolis de Goiás, Juninho, além do vice-prefeito de Anápolis, Pastor Márcio, também destacaram o municipalismo e as obras sociais de Marconi. “Como governador, Marconi transformou Goiás e os municípios. No Senado, ele vai ajudar decisivamente a mudar o Brasil”, disse Issy. “Marconi sempre esteve ao lado do povo, dos mais humildes, e vai seguir assim em Brasília, não tenham dúvida”, disse Juninho.

“Eu conheci o Marconi como um homem de fé, como um homem que sabe respeitar as religiões e, por isso, eu peço voto para ele”, afirmou o vice-prefeito de Anápolis, pastor Márcio. “Marconi é uma referência política não só de Goiás, mas do Brasil, por seu espírito republicano, seu municipalismo, sua determinação em trabalhar para quem precisa, pelo desenvolvimento humano”, disse o ex-prefeito de Anápolis, João Gomes, candidato a deputado estadual.

O presidente da Facieg, Ubiratan Lopes abordou o caráter moderno e inovador das gestões de Marconi à frente do Governo de Goiás e do espírito democrático de seus mandatos no Congresso Nacional. “Em 1998, ano em que Marconi ganhou sua primeira eleição para governador, Anápolis estava destruída. A partir do momento em que ele assumiu, em 1999, Anápolis se transformou num pólo industrial de referência nacional em diversos segmentos”, disse.

Em seu pronunciamento, Marconi reafirmou o compromisso com Anápolis. “Eu quero dizer a vocês que, como senador, eu não vou descansar e deixar de ajudar Anápolis um minuto da minha vida. Eu não vou deixar de ajudar os municípios dessa região nem um minuto”, disse. Ele afirmou que realizar uma gestão com excelência só foi possível graças a muito trabalho e força de vontade: “Só foi possível porque eu administrei com honestidade, com amor no coração, com visão do futuro, com amor ao próximo”, disse.