Krig-Ha Rock Trio leva sucessos de Raul Seixas, Elvis Presley e Creedence para o Lowbrow

Raul Seixas, Elvis Presley e Creedence serão homenageados no Lowbrow Lab Arte & Boteco neste sábado (06), em um show especial da Krig-Ha Rock Trio. A banda promete uma apresentação vibrante, dançante e com um desempenho cômico, pouco visto em grupos de rock’n’roll.

Formado atualmente por Vinicius Rodrigues (voz e guitarra), Leandro Machado (bateria) e Kdu Rodrigues (contrabaixo), o grupo surgiu em meados de 2013 com o intuito de homenagear Raul Seixas, inicialmente. Hoje, a banda atua em todas as vertentes do rock, dos anos 50 aos anos 90, com influências do blues.

O trio já se apresentou em diferentes cidades dos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso e também abriu shows de renomados artistas locais e nacionais, como Abluesados, Ventania e o gaitista Ivan Márcio, fundador da Prado Blues Band.

Além disso, criou grandes projetos na cena cultural goianiense, como Rev’s in Rockabilly, Os 10Dobramentos de Raul, tributo Elvis Presley x Creedence e seu mais novo show dedicado às trilhas sonoras clássicas de rock dos filmes que marcaram diferentes gerações, intitulado MovieRock.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com a exposição “A História Não Contada”, do artista Wes Gama. Com curadoria de Larissa Pitman, a mostra conta com mais de 30 obras que representam o universo caipira por uma ótica futurista.