MAC/CCON sedia oficina com chef Humberto Marra na próxima terça

Instigar, orientar e degustar são os principais objetivos da Oficina de Grãos que o chef Humberto Marra ministra na próxima terça-feira (9), às 14h30, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC). A atividade é gratuita e faz parte da programação educativa da mostra “Selma Parreira – Memória e poética do espaço e dos objetos”. O público-alvo é formado por adolescentes e adultos portadores de Síndrome de Down e seus acompanhantes.

Humberto Marra de Castro Silva tem 45 anos e há 23 se dedica ao ramo de alimentos e bebidas, com ênfase na comida goiana de raiz. É o atual chef do restaurante Cora Coralina do Hotel Mercure Goiânia. Atua na articulação de grupos de trabalho dentro do segmento de alimentação fora do lar. Organiza aulas de gastronomia e conduz treinamentos técnicos para profissionais, formação de equipes e implantação de negócios no setor.

Durante a Oficina de Grãos, Marra vai instigar os participantes a experimentar manipulações tradicionais de grãos: debulhar, catar, selecionar e agrupar diferentes tipos de produtos orgânicos. Vai também demonstrar e orientar as diversas formas e etapas de germinação de grãos, a montagem de receitas de saladas e pratos frios utilizando grãos germinados e promover uma degustação.



A exposição

A individual “Selma Parreira” segue em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Goiás até 24 de outubro. O MAC integra o complexo do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e fica aberto ao público de terça a sexta, das 9 às 17 horas; e aos sábados, domingos e feriados, das 11 às 17 horas. A entrada é gratuita.

Excepcionalmente neste domingo (7), em virtude das eleições, o Museu De Arte Contemporânea vai estar fechado ao público, seguindo procedimento adotado pelas instituições museais e bibliotecas ligadas à Seduce. O MAC reabre na terça-feira (9), às 9 horas.