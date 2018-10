“O que eu vejo nas ruas é que estamos no caminho da virada”, afirmou Kátia

A candidata ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, Kátia Maria, disse estar confiante com a virada nas eleições 2018 em Goiás. Ela que respeita todas as pesquisas, revelou nesta quinta-feira, 4, durante a carreata nas regiões central e norte de Goiânia que escuta das ruas é que os goianos confiam nela e querem a mudança de verdade em Goiás.

“Estou muito feliz e agradecida aos gestos carinhosos que recebemos hoje. Quero compartilhar com vocês um depoimento que acabei de receber aqui na entrada do Itaiaia. Um moço de moto ficou na lateral do nosso carro e disse: dona Kátia eu estou te acompanhando, e sinto a verdade que a senhora fala na TV. Pela minha filha eu voto na senhora, porque eu sei que a senhora vai fazer o que está prometendo”, mencionou.

Para a candidata do PT, os depoimentos da população aumentam mais a sua responsabilidade, e revela que seu trabalho está no caminho certo. Durante a atividade de hoje, ela também se direcionou as mulheres do estado. Segundo Kátia Maria, ela sendo eleita a primeira governadora de Goiás irá fazer um governo participativo e paritário com as mulheres nos cargos estratégicos, além das políticas públicas que garantam condições para a emancipação econômica e social delas.

A carreata em Goiânia, contou com a participação de candidatos da coligação Mudança de Verdade, e foi muito bem recebida pela população. Da mesma forma como a carreata em Senador Canedo que também aconteceu nesta quinta-feira, 4. Milhares de pessoas cumprimentaram e participaram da atividade na cidade que Kátia Maria foi criada e tem um grande carinho.

“É contagiante o que eu escuto nas ruas. O povo quer mudança de verdade e sabe que isso só vai acontecer com a Kátia Maria no governo. Eu estou feliz e confiante. A onda vermelha é grande e o PT é um partido de virada”, disse a candidata.

Nas atividades a petista falou ainda das suas primeiras ações no governo caso o povo lhe dê o voto de confiança. Ela irá fazer um cronograma para retomar as obras paradas no estado em 180 dias. Esta é uma das principais propostas da candidata para gerar emprego e renda e tirar Goiás da crise financeira.

Para isso primeiro é preciso fazer uma análise das planilhas das obras iniciadas e não concluídas pelo atual governo e realocar os recursos existentes, muitos deles oriundos do governo federal ou de verbas vinculadas. “Não vamos concluir as obras em 180 dias, mas retomá-las em 180 dias e temos condições de organizar as finanças cumprindo o que está determinado nos convênios e na Constituição”, esclareceu.

A candidata reconheceu que algumas obras vão demorar mais do que outras para serem retomadas em função de problemas com os processos, mas que vai buscar priorizar aquelas que são prioritárias para a população como o término dos hospitais de Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto para atender à população da região do Entorno do Distrito Federal.

“Vamos dialogar com todos os setores para destravar os processos, porque sabemos que algumas obras possuem, inclusive, problemas judiciais”, enfatizou. Segundo Kátia Maria, a maioria das obras foi iniciada e não concluída com recursos vinculados do governo federal. “A atual gestão colocou em uma conta única para fazer fluxo de caixa”, criticou, ressaltando que é preciso cumprir a legislação.

Kátia Maria defende o rompimento dos contratos com as organizações sociais na gestão dos hospitais públicos e afirma que vai fazer uma transição para o estado. “O relatório do TCE está dizendo que o estado não gastou os 12% na área da saúde e se o dinheiro que foi pago para as OS fosse gasto diretamente com a saúde pública, nós estaríamos atendendo mais gente”, explica.

Para a candidata, o estado poderia estar atendendo mais pessoas se aplicasse os recursos gastos com as organizações sociais e se aplicasse os 12% constitucionais. Desta forma, ela reafirma que está preparada para governar Goiás, “fazendo mais e gastando menos”.