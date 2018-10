Prefeitura de Goiânia libera trecho da Marginal Botafogo nesta sexta-feira

A Prefeitura de Goiânia libera hoje, 5, às 17 horas, dentro do prazo previsto, o trecho que estava em obras na Marginal Botafogo, entre as avenidas Araguaia e Independência, no Centro. As intervenções fizeram parte de obras emergenciais em trabalhos iniciados no mês de julho.

Foram realizadas obras de revitalização dos canais da via para escoamento da água, principalmente durante o período chuvoso. Além disso, as encostas foram reforçadas, as laterais ganharam muros de contenção. Também foram corrigidas as imperfeições e infiltrações.

O Secretário municipal de Infraestrutura, Dolzonan da Cunha Mattos, ressalta a importância das obras e da recuperação dos pontos críticos da Marginal Botafogo. “Daqui a alguns dias começa o período chuvoso e precisávamos concluir as ações para trazer mais segurança e comodidade aos motoristas que trafegam pela via. A intenção é aumentar a capacidade de absorção e contenção do fluxo da água que escorre para os canais”, destaca.