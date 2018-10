“Zé Eliton tem ajudado a transformar Padre Bernardo em uma das melhores cidades de Goiás”, diz prefeito Claudiênio

O governador e candidato Zé Eliton (PSDB) à reeleição continua percorrendo municípios do Entorno do Distrito Federal nesta reta final de campanha eleitora. Após participar de uma grandiosa caminhada em Alexânia, Zé Eliton seguiu para Padre Bernardo, onde foi recebido com muito carinho e entusiasmo por milhares de pessoas, no início desta tarde. “Zé Eliton tem ajudado a transformar Padre Bernardo em uma das melhores cidades de Goiás”, afirmou o prefeito Francisco de Moura (PDT) ou Claudiênio, como é conhecido, durante a caminhada.

À população da cidade, Zé Eliton ressaltou seu trabalho à frente do Governo de Goiás e afirmou que deseja governar por mais quatro anos para continuar levando desenvolvimento para Padre Bernardo e todos os demais estados goianos. “O trabalho feito aqui, não pode parar. Meu governo é focado é no ser humano e por isso que fiz questão de ajudar o prefeito Claudiênio a asfaltar as ruas e rodovias da cidade, a melhorar as escolas, a saúde e oferecer mais segurança para os moradores”, falou o governador.

Ao fim da caminhada, o prefeito Claudiênio não escondeu a alegria em receber o governador na cidade. “Estamos diante do Zé do povo de Padre Bernardo, o Zé do povo de Goiás. Aquele que tem ajudado a transformar essa cidade, junto com minha equipe, em uma das melhores do estado. O senhor veio de baixo, saiu do nordeste goiano, galgou passo a passo a sua história, se tornou um dos melhores advogados eleitorais de Goiás, depois nosso vice-governador por dois mandatos e hoje é nosso governador”, disse o prefeito.

“Zé Eliton é o cara que vem a Padre Bernardo que pede voto olhando no olho das pessoas e com a graça de Deus, domingo, vamos selar o nosso passaporte para o segundo turno e vamos vencer essas eleições”, declarou Claudiênio ao garantir que Zé é o unido preparado para continuar avançando Goiás.

A deputada estadual e candidata à reeleição, Lêda Borges (PSDB), também fez coro ao prefeito e pediu votos para Zé Eliton e afirmou que a região do Entorno irá levá-lo ao segundo turno. “O Entorno decidirá a sua ida para o segundo turno, porque o senhor é um homem que olha para a pessoa humilde e que respeita a todos. Vamos juntos todos, daqui até domingo multiplicar os votos, ir para as ruas, convencer e trazer os indecisos do Entorno para nosso projeto”, destacou a parlamentar.

Padre Bernardo, que fica a 277 quilômetros de Goiânia, é uma das cidades que sempre recebeu o apoio do Governo de Goiás. Através do programa Goiás na Frente, o município recebeu o total de R$ 3 milhões, que estão sendo investidos em pavimentação das ruas da cidade.

Também na área de pavimentação, o foi totalmente reconstruída o trecho da GO-230, entre Mimoso de Goiás a Padre Bernardo, com extensão de 18 km, além da construção de um campo society, para garantir o lazer à população. Em Segurança Pública, foi feita a Ampliação do policiamento em Padre Bernardo e entre os principais benefícios, está a criação do banco de horas. Também foram destinados 15 policiais militares para a cidade.