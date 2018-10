Caiado é eleito governador e Senado surpreende

Líder nas pesquisas de intenções de votos desde a pré-campanha, o senador Ronaldo Caiado (DEM) foi eleito o novo governador de Goiás neste primeiro turno, com quase 60% dos votos válidos. Daniel Vilela (MDB) ficou em segundo, com 16%, e, na disputa pela reeleição, o governador José Eliton (PSDB) terminou em terceiro lugar, com 13,7%. Kátia Maria (PT) teve 9,1% e os demais candidatos não alcançaram 1% de votos.

Surpresas no Senado

Ex-prefeito de Senador Canedo, Vanderlan Garcia foi o primeiro colocado na disputa para o Senado Federal, eleito com 31% dos votos válidos. O vereador por Goiânia Jorge Kajuru (PRP) ficou com a segunda vaga, alcançando 28% dos votos. Na sequência vieram Wilder Morais (DEM) com 14%. Lúcia Vânia (PSB), em quarto, com 9,4%; Marconi Perillo, 7,5%; Professora Geli (PT), 2,4%; Luis César Bueno, 1,84%. Os demais ficaram com menos de 1%