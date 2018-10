Grupo Corpo Composto, do IFG, se apresenta em festival na Argentina

Aparecida de Goiânia, 08/10/2018. O grupo de dança Corpo Composto, do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Aparecida de Goiânia, participa, a partir desta terça-feira, 9 de outubro, do Festival Mundial de Teatro Vamos que Venimos (https://vamosquevenimosbr.wixsite.com/vqvbr), na cidade de Buenos Aires (Argentina), com a apresentação do espetáculo cênico chamado “Q”. Uma obra criada pelo diretor espanhol António Gomez para a Companhia Inestable 21 (Espanha). O evento, que transcorre até o dia 15, está na sua 10ª edição e terá 22 espetáculos, além de workshops, painéis de intercâmbio, performances, entrega de menções e outras atividades. Também este mês, no dia 23 de outubro, o grupo participa do Festival de Teatro Estudantil (FETO), na cidade de Belo Horizonte (MG). Este encontro, que está em sua 18ª edição, recebe, em média, 150 propostas de todo o Brasil, para selecionar cerca de nove espetáculos (http://noato.org.br/feto/). Esta é a segunda vez que o Corpo Composto é selecionado para o FETO.

Brasil e Espanha – Pontes para Dança

O Corpo Composto é um projeto de pesquisa artística e grupo de dança do IFG Aparecida, vinculado à Licenciatura em Dança, que busca abordagens coreográficas para ensino de dança direcionado ao público jovem. Em março de 2018 o IFG firmou um convênio interinstitucional com a Aula Municipal de Lleida – Espanha que viabilizou o projeto “Pontes para Dança”, de onde saíram duas ações: Uma imersão artística dos alunos do IFG, em Aparecida de Goiânia, que desencadeou na remontagem do espetáculo “Q” conduzida pelo diretor da Inestable 21, Antonio Gómez, que esteve com o grupo no Brasil durante todo o processo. A remontagem foi realizada durante 2 meses com 3 encontros semanais. Tendo sua pré-estreia no Teatro Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, e a estreia no Espaço Sonhus, em Goiânia, em maio deste ano. A segunda ação foi a ida da professora Giovana Consorte (IFG), para a Aula de Lleida, para novas imersões, desta vez para preparação corporal para os elencos estáveis da escola.

O espetáculo Q é uma obra de ficção que retrata morte e renascimento, baseada nos conflitos de identidade que surgem no período da adolescência, fase de morte e abandonos simbólicos, assim como renascimento para outras experiências.

O elenco do espetáculo Q é composto por alunos do Ensino Médio do IFG dos cursos técnicos integrados de Edificações, Química e Agroindústria (Clara Izabel de Araujo, Hauany Aquino, Larissa Melo, Rita Isabela de Almeida, Ysaias Martins e Breno Rodrigues que faz a assistência de luz e sonoplastia) e por alunas da Licenciatura em Dança (Larissa Pascoal e Rafaela Pereira). O grupo tem a direção das professoras Giovana Consorte e Rousejanny Ferreira.

Circulação Internacional

No início do mês de agosto o grupo teve duas conquistas importantes, a seleção do espetáculo para dois Festivais de Teatro: o Festival Mundial de Teatro Vamos que Venimos e o FETO – Festival de Teatro Estudantil. O grupo Corpo Composto tem se dedicado diariamente aos preparativos e ensaios para esta breve e intensa experiência.

A produção deste trabalho e a circulação do grupo pelos festivais foi possível graças à recursos disponibilizados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), que viu neste trabalho a possibilidade de ampliar o acesso de públicos diversos ao conteúdo artístico de qualidade que vem sendo produzido na Instituição.

Histórico do grupo

O grupo Corpo Composto surgiu em agosto de 2015 como um projeto de extensão no intervalo do almoço, dentro do horário de aulas dos integrantes. A partir de 2016 tomou ares mais robustos tornando-se projeto de pesquisa, foi contemplado com bolsa de iniciação científica, aumentou o quantitativo de aulas e alunos e começou a produção do seu primeiro espetáculo: AdoleSendo. Desde então o grupo participou do FETO (Belo Horizonte) 2017, Festival de Razões para Sonhar (Anápolis), Festival de Artes de Goiás (Itumbiara), Programação do Teatro SESC (Goiânia), Programação do Teatro Cidade Livre (Aparecida de Goiânia), entre outras ações institucionais. O Corpo Composto foi ainda contemplado com o Fundo de Arte e Cultura (2016) – edital Arte nas Escolas, que viabilizou a circulação do grupo por cinco escolas estaduais de Aparecida de Goiânia, Goiânia e Aragoiânia.

Fazer Arte em Aparecida

Segundo uma das diretoras do grupo, a professora Rousejanny Ferreira, o Corpo Composto tem se destacado na cena artística de Aparecida de Goiânia. Sobre a repercussão desse trabalho no cenário cultural da cidade, ela explica: “Apesar deste ser um município com uma cultura rica, potente e diversa, ela ainda sofre com diversas de dificuldades para a concretização, manutenção e circulação dos trabalhos produzidos na cidade. A produção no campo da dança ganhou mais uma força com a criação do curso de Licenciatura em Dança e projetos de continuidade, como o Corpo Composto. Promover a circulação de trabalhos produzidos na cidade de Aparecida valoriza, reconhece, divulga e, principalmente, fortalece a produção local.”

Sobre a relevância para o público local, ela reforça: “Alcançar o patamar dos grandes festivais nacionais e internacionais não é uma tarefa fácil. Vários jovens e adolescentes da cidade já participaram ou assistiram à atuação do grupo, o que alimenta uma cadeia de pessoas interessadas em multiplicar experiências de dança pela cidade, assim como a formação de plateia local. Em pouco mais de dois anos, já é possível ver a reverberação na cena local. O Corpo Composto tem, por exemplo, duas integrantes do grupo estão realizando o curso superior de Licenciatura em Dança, antigos integrantes que já montaram o próprio espetáculo com recurso aprovado em edital, outra se dedicou à fotografia de dança e em breve lançará uma exposição com essa temática, outros alunos trabalham com produção e assistência de produção cultural e iluminação.”

E Rousejanny complementa: “O IFG é um lugar de passagem. Essas pessoas continuam seus caminhos pela cidade com ideias e desejos próprios e esse é o maior legado que podemos deixar. É uma ideia que se multiplica, dá lindos frutos e todos saem mais fortes.”

Serviço

Corpo Composto apresenta espetáculo “Q”

9 de outubro – Buenos Aires (Argentina)

Festival Mundial de Teatro Vamos que Venimos

https://vamosquevenimosbr.wixsite.com/vqvbr

23 de outubro – Belo Horizonte/MG

Festival de Teatro Estudantil (FETO)

http://noato.org.br/feto/