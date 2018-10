Luiz Porto e banda se apresentam em projeto beneficente no Lowbrow

O projeto “D’BOA Música para o Bem” levará para o Lowbrow Lab Arte & Boteco o cantor Luiz Porto, nesta quarta-feira (10). Acompanhado por George Augusto, na bateria, e Bruno Prudente, no contrabaixo, ele fará um show especial em homenagem a Chico Science, Zé Ramalho e Alceu Valença.

Com mais de 14 anos de carreira e sete prêmios, Luiz Porto é formado no curso de Música, pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O cantor já participou de eventos importantes no estado de Goiás, como o Festival Internacional de Cinema Ambiental (FICA), Grito Rock e Goiânia Canto de Ouro.

Desde 2011, ele desenvolve um tributo a Chico Science, que é marcado por músicas de autoria própria, inspiradas nas ideologias do cantor e compositor. Atualmente, Luiz Porto almeja apresentar suas composições em grandes festivais nacionais, juntamente com o projeto Lícito Caos, uma mistura de funk, soul music, música brasileira e rap.

O público poderá conferir o show mediante doação de dois litros de desinfetante ou detergente, areia sanitária para gatos ou patê para cães e gatos. Os itens arrecadados serão destinados à limpeza dos abrigos e higiene e alimentação dos cães e gatos em situação de abandono ou maus tratos, resgatados pela Associação de Proteção aos Animais Miau AuAu.

O “D’BOA Música para o Bem” acontece todas as quartas-feiras na casa, com o objetivo de arrecadar doações para organizações não governamentais (ONGs) goianas. A cada semana, uma banda diferente se apresenta e, a cada mês, uma associação é beneficiada com os itens arrecadados.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre as portas às 19 horas, com a exposição “A História Não Contada”, do artista plástico e muralista Wes Gama. A mostra, que tem curadoria de Larissa Pitman, conta com mais de 30 obras que representam o universo caipira por uma ótica futurista. A casa fica na Rua 115 nº 1.684, no Setor Sul, em Goiânia.