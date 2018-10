Seconci Goiás promove festa antecipada para crianças do CMAI Maria Thomé Neto

Durante a manhã da próxima quarta-feira (10/10), 180 educandos de 6 a 11 anos atendidos pelo Centro Municipal de Apoio à Inclusão (CMAI) Maria Thomé Neto, no Setor Nova Suíça, em Goiânia, terão uma festa antecipada para o Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro. A programação é uma parceria entre o CMAI e o Seconci Goiás (Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás) e contará com entrega de brinquedos, palestras sobre saúde para os pais e várias atividades lúdicas para as crianças. A ação será das 09h às 11h.

O CMAI Maria Thomé Neto oferece atendimento gratuito e especializado, no contraturno do período escolar, para crianças que tenham necessidades educacionais específicas (NEE) como, por exemplo, transtornos de aprendizagem, deficiências auditiva e intelectual (Síndrome de Down e outros), transtornos do espectro autista (TEA) e educandos de altas habilidades/superdotação. No total, a instituição atende a 320 educandos, sendo crianças de 06 a até 11 anos, no período matutino, e de 10 a 16 anos no período vespertino.

Os brinquedos que serão distribuídos pelo Seconci Goiás aos educandos foram arrecadados pela instituição junto aos parceiros da entidade. As doações também foram feitas por empresários e trabalhadores do setor da construção. Todas as crianças atendidas pelo CMAI (320 educandos) receberão os brinquedos arrecadados.

O evento também terá ações voltadas aos pais e responsáveis como palestras, ministradas por profissionais do Seconci, sobre saúde bucal, higiene, prevenção e tratamento das parasitoses mais comuns nas crianças e um momento de alongamento com a equipe de fisioterapia do Seconci Goiás. Paralelamente, a criançada deverá se divertir com outras atividades como oficinas de contação de história, estação da beleza e brincando com papel.

Segundo a assistente social do Seconci Goiás e coordenadora do projeto, Joicy Lopes, é a segunda edição desta ação social, que tem como intuito proporcionar um Dia das Crianças especial para crianças carentes. “Com o compromisso de promover a responsabilidade e assistência social, a ação do Dia das Crianças é mais uma iniciativa relevante da entidade em prol da comunidade”, destacou o presidente do Seconci Goiás, Célio Eustáquio Moura.

A diretora do CMAI, Dinamar Aparecida Barbosa, enaltece a iniciativa do Seconci Goiás de realização de um evento em conjunto com o Centro, que atende crianças carentes da rede municipal. Segundo ela, a ação será mais do que uma festa do Dia das Crianças e terá uma relevância ainda maior. “Essa é uma ação de fortalecimento de vínculos das crianças com seus pais e responsáveis”, destacou. Na visão da diretora, parcerias como essa com o Seconci Goiás são de grande valor, pois por meio delas a entidade consegue melhorar seu atendimento a crianças com necessidades educacionais específicas.