Clube do Povo comemora Dia das Crianças com programação especial

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) e Secretaria de Educação e Esporte (SME) realizará uma ação especial no Clube do Povo em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro. A programação inclui diversas atividades esportivas e de lazer voltadas às crianças e suas famílias.

Além dessas atividades, as crianças que comparecerem ao clube no dia 12 de outubro poderão participar de oficinas de circo e maquiagem; distribuição de pipoca, algodão doce e pão de queijo; além de sorteios de vários brindes oferecidos pelos nossos parceiros. Outra grande atração será o “Parque de Diversões”, que funcionará até o dia 31 de outubro com estrutura completa, inclusive com praça de alimentação, de segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas, e nos sábados e domingos, a partir das 11 horas.

O Clube do Povo fica na Rua VF Quinze , na Vila Finsocial, região Noroeste de Goiânia.