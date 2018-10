Samuel Caixeta promove ação social na Urban Arts no Dia das Crianças

Samuel Caixeta tem 23 anos e é artista plástico autodidata de Goiânia. Já foi premiado no International Salon of Contemporary & Urban Art de Nova York, além de ser representado pelas galerias Saphira & Ventura (Nova York, Singapura, São Paulo e Paris, Madri, Miami e Itália), Época Galeria (Goiânia-GO), Marinna Potrich (Goiânia-GO), Stella Isac (Goiânia-GO), Expoarte (Brasília-DF), Ebner Galeria (Anápolis-GO) e Haus of Love (Goiânia-GO). Além disso, no primeiro semestre de 2018 passou quinze dias na África, mais precisamente na Zâmbia, onde pode realizar um grande sonho seu: o projeto “Eu acredito no seu sonho”, no qual pode levar sua arte a crianças que nunca tinham tido contato com telas e pinceis.

No Dia das Crianças, Samuel fará um trabalho de responsabilidade social com a Associação Ágape Creche Filantrópica, localizada no Setor Central, em Goiânia (GO). O artista, que tem a arte no sangue por ser filho de um profissional na área – Claudio Caixeta – sabe a importância que se tem em desenvolver a criatividade. Sendo assim, no dia 12 de outubro, ele levará as crianças na Urban Arts do Bairro Marista para que elas possam ter experiências e vivência. “Cada criança tem um alto valor e um grande potencial. Meu desejo é ser uma ferramenta para elas”, diz Samuel. “Nosso dever é ativar a criatividade que cada criança tem dentro de si. Se não fizermos isso, como podemos esperar por pessoas brilhantes no futuro?, questiona e finaliza o artista.

Independentemente do Dia das Crianças, o trabalho de Samuel com a geração que representa o futuro do mundo é constante. Recentemente ele concedeu uma palestra com o tema “Acreditando nos seus potenciais e tendo um futuro brilhante após o ensino médio”, na Escola Juvenal José Pedro, em Goiânia, na qual os alunos do terceiro ano puderam praticar as técnicas aprendidas ao final. Ele ainda divulgou seu trabalho no Crespa – Centro de Reabilitação São Paulo Apóstolo; Centro de Reabilitação Casa Da Paz, entre outros.

As obras de Samuel Caixeta variam entre quadros abstrato-geométricos de grande porte, passando por esculturas geométricas em metal e obras neoexpressionistas em tela. Mais informações podem ser obtidas em suas páginas oficiais www.instagram.com/artes.samuelcaixeta, https://www.instagram.com/euacreditonoseusonho/ e https://www.youtube.com/channel/UCFZfDrGRKoo21ZgZ4W2n0lQ