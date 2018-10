UFG realiza 15º Congresso de Pesquisa Ensino e Extensão

A Universidade Federal de Goiás (UFG) realiza o 15º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex) de 15 a 17 (segunda-feira a quarta-feira) de outubro de 2018. Este é o principal evento acadêmico da UFG, gratuito e aberto a toda a comunidade. O Congresso é realizado anualmente pela Universidade e tem como objetivo aproximar e fortalecer as relações entre as instituições de ensino superior (IES) e promover a troca de saberes e experiências entre estudantes, professores, técnico-administrativos da gestão superior, órgãos, unidades acadêmicas e comunidade externa.

O Conpeex tem atrações culturais e serviços para a comunidade, além de divulgar a produção acadêmico-científico-cultural da Universidade. A programação geral ocorrerá no Centro de Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, Câmpus Samambaia com atividades complementares também nas unidades acadêmicas e no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae).

A temática central do encontro coincide com a da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), “Ciência para a Redução das Desigualdades”. Este tema se relaciona com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pelas Nações Unidas.

I Mostra UFG de Inovação

A primeira Mostra UFG de Inovação ocorre em paralelo ao 15º Conpeex, com a finalidade de apresentar à sociedade em geral, indústrias, empresas, órgãos governamentais e demais instituições de ensino e pesquisa do Estado, exemplos do potencial da Universidade em pesquisas com viés de inovação tecnológica.

A exposição será realizada em um espaço de cerca de 500 m2 serão apresentados projetos das várias áreas de conhecimento, protótipos, pesquisas inovadoras, novos produtos e processos, tudo isso com potencial de transferência de tecnologia.

A Mostra é uma realização da Agência UFG de Inovação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) e Universidade Federal de Goiás (UFG). Estarão presentes ao evento agentes do sistema de empreendedorismo e inovação, tais como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-GO), Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis (Funtec), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e Rede Goiana de Inovação (RGI).

Câncer bucal

A Faculdade de Odontologia realiza durante o Conpeex uma ação comunitária de prevenção ao câncer bucal. No local, serão oferecidas orientações de como manter a saúde da boca e exames clínicos para o diagnóstico precoce de lesões potencialmente malignas e do câncer bucal. O atendimento é totalmente gratuito e voltado à população.

O atendimento será feito das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Ambulatório I da Faculdade de Odontologia, no Câmpus Colemar Natal, no Setor Leste Universitário. Para participar, é necessário apresentar documento pessoal com foto. Os casos diagnosticados serão encaminhados para tratamento no Centro Goiano de Doenças da Boca, da Faculdade de Odontologia da UFG. A ação é coordenada por professores da Faculdade de Odontologia. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (62) 3209-6325.

Meditação

Algumas das atividades complementares previstas na programação do Conpeex está programada para a tenda do Núcleo de Acessibilidade, no estacionamento do Centro de Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal. Uma delas foi intitulada “Cinco Minutos de Autocuidado: Eu Abraço Essa Ideia” e oferece aos público noções de meditação, yoga, reiki, alongamento e atividades integrativas. A iniciativa é coordenada pela professora Juliana Cunha, da Faculdade de Nutrição da UFG.