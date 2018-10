Yoga para as crianças no Shopping

No mês das crianças, a Flávio’s do Passeio das Águas Shopping quer incentivar a prática de atividade física entre os pequenos. Nos dias 12 e 13 de outubro, a loja vai oferecer aulas de Yoga durante as tardes, gratuitamente, para crianças de 5 a 11 anos. Para participar, é só se inscrever na própria loja do shopping. As vagas são limitadas.

Os benefícios da Yoga com o público infantil são inúmeros. A prática ajuda na consciência corporal, fortalece os músculos, desenvolve coordenação motora, ajuda a manter a calma, a concentração e no controle das emoções. A atividade acontecerá em parceria com a Pomar Livraria e com a Sementes Saudável que, entre uma prática e outra de yoga, oferecerão momentos de leitura e contação de histórias para as crianças, além de experiências científicas e práticas manuais.

A escolha do empreendimento para receber essa ação não foi por acaso. Segundo Malba Letícia, gerente de marketing da Flávio’s Calçados, pelo seu perfil familiar. “Escolhemos o Passeio das Águas para promovermos esse evento por ele ter afinidade com o público infantil e receber muitas famílias que buscam entretenimento nos finais de semana”, afirma.

Confira a programação:

Dia 12/10

15h – Yoga

16h – Momento leitura

17h – Yoga

18h – Experimentos científicos

19h – Yoga

Dia 13/10

15h – Yoga

16h – Contação de histórias

17h – Yoga

18h – Marcenaria

19h – Yoga