Zoológico de Goiânia tem programação especial para o Dia das Crianças

Celebrado na próxima sexta-feira, 12 de outubro, o Dia das Crianças terá como possibilidade de local de comemoração o Zoológico de Goiânia (Zoo Gyn), que preparou uma série de atividades para a criançada da capital goiana. O parque, que conta com uma população de mais de 400 animais, uma ampla área verde que pode ser utilizada para o lazer e é sede do Museu Ornitológico, estará aberto das 8h30 às 17h, com venda de ingresso até 16h, e uma equipe multidisciplinar não deixará faltar atividades aos pequenos que vão optar pelo Zoo.

Uma parceria entre a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Organização Não Governamental Liga do Bem, o Dia das Crianças no Zoo Gyn terá contação de histórias com a dupla Omelete e Alexandre, apresentações musicais, teatro, pintura de rosto, brincadeiras e oficinas educacionais, que terão como foco a preservação dos recursos naturais, além da visita aos recintos e o museu. Ao participar das atividades, as crianças vão ganhar algodão doce, pipoca e crepe.

O supervisor-geral do Zoológico, Raphael Cupertino, lembra ainda que além dessas atividades, outra atração será o enriquecimento alimentar. ‘Vamos oferecer uma alimentação especial aos animais do Zoo e a ação poderá ser acompanhada pelos visitantes do parque’, explica o supervisor, acrescentando que a atividade será divida em duas etapas. ‘Esse alimento complementar, que são os picolés de carne e sangue para os animais carnívoros e de frutas aos primatas, será servido às 10h e às 14h’, conta Raphael ao convidar que a população visite o parque.

“O enriquecimento alimentar é uma atividade especialmente interessante porque estimula os animais a se movimentarem e as crianças poderão ver de perto como eles agem”, comenta Raphael Cupertino, explicando que os picolés fazem parte do tratamento diferenciado que os animais recebem para enfrentar o forte calor e a baixa umidade. O Zoológico de Goiânia está localizado na Alameda das Rosas no setor Oeste, ao lado do Lago das Rosas. O passaporte para visitas e participação das atividades é de R$ 5 a inteira e R$ 2,50 a meia-entrada. Crianças de até 12 anos pagam a metade e as de até três, não pagam.