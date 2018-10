Exposição proporciona experiência acessível sobre espetáculo de dança inclusiva

Fotografias, obras sensoriais, vídeo e instalação compõem a exposição (Re)existência

(Re)existência é uma exposição sensorial e acessível sobre a remontagem do espetáculo de dança inclusiva “Endless”, do grupo português Dançando com a Diferença, do coreógrafo Henrique Amoedo. O espetáculo tem como eixo o Holocausto, ocorrido durante a II Guerra Mundial, e nos remete a rever o ocorrido e propor reflexões sobre a sociedade contemporânea, por meio da arte-educação.

No Brasil, o projeto ganhou vida por meio da direção da docente Marlini Dorneles de Lima, em um projeto de extensão na Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD/UFG). Após seis meses de trabalho com escolas e instituições goianas que atendem pessoas com deficiência, o espetáculo foi apresentado em junho de 2018, com um elenco formado por mais de 60 pessoas, sendo muitas delas deficientes, além de seus familiares, bailarinos profissionais e educadores, brasileiros e portugueses. O espetáculo contou com recursos de acessibilidade, como interpretação em libras, audiodescrição e material educativo em braile com imagens em alto relevo.

Um coletivo de alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás (UEG), câmpus Goiânia – Laranjeiras, realizou o making of, fotografando e filmando os ensaios e finalizou os trabalhos com registros do espetáculo. A exposição (Re)existência expõe esse processo de construção do espetáculo, e conta com recursos para tornar a experiência de visitação acessível a diversos públicos com deficiência. Sob curadoria da docente da UEG, Júlia Mariano, a exposição conta com fotografias dos ensaios e do espetáculo, acompanhadas de legenda em braile e audiodescrição. A exposição apresenta fotografias em 3D, para serem vistas e tocadas e proporciona ainda experiências acessíveis por meio da série “Poesias táteis”, do artista Hal Wildson, com obras interativas que permeiam temas como amor, afeto, solidão e as diferenças da existência humana. A exposição conta ainda com instalação interativa, um manifesto pela existência, composta por cartas dos participantes do projeto.

Serviço: Exposição (Re)existência

Local: Media Lab (Câmpus Samambaia UFG)

Data: De 11 a 26 de outubro

Horário: das 13 às 18h (De segunda à sexta-feira, exceto feriados)

Agendamentos e informações: (62) 3521-1659/ (62) 98126-0562 (Júlia Mariano)