Goiânia reúne estudantes do ensino médio para debater profissões

No dia 18 de outubro, das 8h às 12h, e das 20h às 21h30, estudantes do ensino médio da rede pública e privada participarão de mais uma edição do Giro das Profissões da Faculdade Pitágoras de Goiânia, projeto institucional que visa tirar dúvidas sobre as principais profissões e ajudar os futuros vestibulandos no processo de escolha da carreira.

Durante o evento, os alunos farão um tour pelas instalações e laboratórios da unidade, onde poderão interagir com o ambiente universitário, conhecer os cursos disponíveis, tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, e ainda participar de testes vocacionais e atividades recreativas.

Todas as escolas estão convidadas a participar da ação. A presença deve ser confirmada pelo telefone (62) 3604-8300. A Faculdade Pitágoras de Goiânia está localizada na Rua S-3, esquina com Avenida T-13, nº 692, Setor Bela Vista.

SERVIÇO

Faculdade Pitágoras | Giro de Profissões

Dia: 18 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 8h às 12h, e das 20h às 21h30

Local: Faculdade Pitágoras de Goiânia

Rua S-3, esquina com Avenida T-13, nº 692, Setor Bela Vista, Goiânia