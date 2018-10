Governo de Goiás emite documentos a menores do socioeducativo

A Secretaria Cidadã, em parceria com várias secretarias e instituições, entre elas o Poder Judiciário, realizará uma ação articulada para emissão de documentos como RG, CPF e Carteira de Trabalho aos adolescentes que estão nos centros de internação em todo Estado. Atualmente, cerca de 350 adolescentes cumprem medidas socioeducativas nas unidades.

A iniciativa terá início na próxima semana pelas unidades do sistema socioeducativo em Goiânia. Na quinta-feira (25) serão emitidas Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e CPF aos menores lotados no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia (Setor Vera Cruz) e no dia seguinte (sexta, 26), a ação se repetirá no Centro de Internação Provisória (CIP) da capital (veja o cronograma completo abaixo).

Nos próximos dias 7 e 8 de novembro, a ação volta a ser realizada nas duas unidades, respectivamente, exclusivamente para emissão de Carteira de Trabalho. Em novembro (dia 28), a unidade de Formosa também será atendida. O secretário Murilo Mendonça avalia que a iniciativa é o primeiro passo para consolidação de uma política pública que garanta a documentação para esses jovens.

“Ter o documento na mão é muito importante para a pessoa. Isso pode mudar a forma do jovem ver o próprio futuro, pensar em voltar aos estudos e trabalhar. Grande parte desses jovens precisa é de apoio e uma oportunidade para mudar de vida e isso é papel de todos nós”, afirmou Murilo que, ao final da reunião, conseguiu fechar um cronograma para as primeiras ações em Goiânia e Formosa.

A juíza da Infância e Juventude de Goiânia, Stefane Fiuza Cançado Machado, destaca que a ação reforça a cidadania e a oportunidade de os jovens se ressocializarem. “Sem documento o jovem não consegue ir para o mercado de trabalho, não consegue ir para a escola, não consegue desempenhar a cidadania básica. Com os documentos ele consegue desenvolver a parte social, o primeiro emprego, conciliando com os estudos, cursos profissionalizantes. A partir daí ele vai visualizando novos horizontes, melhora a autoestima e consegue se ressocializar de verdade”.

A reunião foi realizada nesta quarta-feira (17) na sede da Secretaria Cidadã com a participação do secretário Murilo Mendonça, representantes do Gecria (Grupo Executivo de Apoio à Criança e ao Adolescente) da Secretaria Cidadã, Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, Instituto de Identificação da Polícia Civil, Segov (Secretaria de Governo), Segplan (Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento) e Secretaria Estadual do Trabalho.

Cronograma

25/10 – Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia: emissão de Carteira de Identidade e CPF

26/10 – Centro de Internação Provisória (CIP) de Goiânia: emissão de Carteira de Identidade e CPF

28/11 – Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Formosa: emissão de carteira de identidade e CPF

07/11 – Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia: emissão de Carteira de Trabalho

08/11 – Centro de Internação Provisória (CIP) de Goiânia: emissão de Carteira de Trabalho