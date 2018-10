Semana de Tecnologia: IFG oferece oficinas, palestras e minicursos gratuitos 

Entre os dias 24 e 27 de outubro, o Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia realiza a 3ª Semana de Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura (Secitec). Serão quatro dias de evento destinado às comunidades interna e externa, com atividades que visam promover e divulgar a Ciência junto à sociedade. Na programação, que inicia no dia 24 de outubro – no feriado municipal do Aniversário de Goiânia, a abertura terá passeios culturais BikeDéco e MotoDéco, que percorrerão 18 monumentos públicos tombados como patrimônio Art Déco na capital. O trajeto, em celebração ao 85 anos de Goiânia, inicia no Lago das Rosas e finaliza no IFG – Câmpus Goiânia, que é um dos edifícios públicos tombados como patrimônio Art Déco de Goiânia.

Os passeios BikeDéco e MotoDéco serão realizados no dia 24 de outubro, das 8h30 às 11 horas. Ao todo, são 200 vagas para os passeios ciclístico e motociclístico, distribuídas em 100 vagas para ciclistas e 100 para motociclistas. As inscrições nos passeios são gratuitas e serão realizadas mediante a inscrição no site do evento e mais a doação 1 quilo de alimento não perecível. As doações poderão ser feita entre os dias 22 e 23 de outubro no Câmpus Goiânia, e os alimentos arrecadados serão doados para uma instituição filantrópica de Goiânia.

Serão percorridos 7 quilômetros no trajeto dos passeios. No circuito cultural pelos 18 monumentos Art Déco de Goiânia, a rota inicia com vistas à mureta e ao trampolim no estilo Art Déco localizados no Lago das Rosas, no setor Oeste, indo rumo ao Setor Central. No caminho, o Teatro Goiânia será ponto de encontro, com uma parada no local. No Centro, o trajeto passará pelo Grande Hotel, a Torre do Relógio, o Coreto até a Praça Cívica, onde fará mais uma parada aos ciclistas e motociclistas. Na praça, serão contemplados a Chefatura de Polícia, Fórum e Tribunal de Justiça, Palácio das Esmeraldas, Luminárias da praça, Secretaria Geral e Museu Zoroastro Artiaga. Na Rua Dona Gercina Borges Teixeira, os participantes passarão pelo Museu Pedro Ludovico Teixeira.

O circuito prossegue perpassando pela Superintendência Administrativa do Ministério da Fazenda, pelo Lyceu de Goiânia até chegar ao IFG – Câmpus Goiânia (em frente ao Parque Mutirama).

Os passeios BikeDéco e MotoDéco são uma promoção do IFG – Câmpus Goiânia, com apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Goiânia (SMT), Polícia Militar, da Goiânia Bike Déco, da OnyGO Passeios Turísticos e da Tork.

Atividades para a comunidade

A Secitec integra o calendário de eventos em alusão à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que ocorre entre os dias 16 e 18 de outubro, com atividades em todo país. A edição nacional da Semana deste ano tem como tema: “A Ciência para a Redução das Desigualdades”. E alinhado a esta temática, o IFG – Câmpus Goiânia promoverá oficinas, minicursos, exposições, palestras, comunicações científicas e apresentações culturais gratuitas com grupos artísticos da casa, com objetivo de aproximar a comunidade ao IFG – Câmpus Goiânia

Seguindo a temática do evento, será realizado, no dia 26 de outubro, o Curso de espanhol para crianças e adolescentes carentes e os minicursos Literatura em Libras, Compreendendo a diversidade: Libras e quem precisa dela. Ainda tendo como foco o conhecimento para a redução das desigualdades, o público terá a oportunidade de conferir resultados de projetos de pesquisa e iniciação científica produzidos por alunos, professores e servidores do IFG – Câmpus Goiânia, além de exposições, como Protótipos de “Sistemas de Coleta de Águas Pluviais” e “Reuso de água”, com informações para auxiliar os usuários a economizarem água.

Dentre a programação, algumas oficinas ensinarão o público algumas práticas simples voltadas ao dia a dia. Entre esses exemplos, nos dias 25 e 26 de outubro, terão oficinas: Produção de sabão e sabonete, produção de álcool em gel, sabão caseiro sustentável. No dia 27, terá um minicurso de Produção de Cervejas Artesanais.

Haverá também minicursos nas mais diversas áreas do conhecimento, para quem deseja se capacitar. Para os apaixonados por plantas, no sábado, 27, haverá o minicurso Introdução ao cultivo de orquídeas.

Na programação da 3ª Secitec, são cerca de 100 atividades gratuitas, que ocorrerão concomitantemente no IFG – Câmpus Goiânia. O evento conta com apoio da Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).