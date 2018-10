‘Menu Musical’ leva Túlio César para o Shopping Cerrado

O público do Shopping Cerrado poderá conferir, gratuitamente, o show do cantor Túlio César neste sábado (20). A apresentação, que é realizada por meio do projeto “Menu Musical”, terá início às 19 horas, na praça de alimentação, que fica no piso 1 do centro de compras.

Natural de Goiânia, Túlio César aprendeu a tocar violão com seu pai, aos sete anos de idade. Com um repertório de sertanejo, ele já se apresentou em bares, boates e eventos particulares e fez parte de várias duplas, grupos e bandas, antes de iniciar sua carreira solo em 2016.

O projeto “Menu Musical” é realizado pela Flash Produções, todos os sábados, no centro de compras. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.