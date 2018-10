Prefeitura realiza dia “D” de combate à Sífilis nesta sexta-feira

No próximo sábado, 20, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Sífilis. Para destacar a importância da data, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia realiza nesta sexta-feira, 19, ação de conscientização no Banana Shopping, no setor Central. Além da distribuição de preservativos, serão realizados testes rápidos para triagem da doença. No ano passado foram notificados 485 casos de sífilis adquirida, que atinge homens e mulheres não gestantes no município. O teste para diagnosticar a doença é gratuito e está disponível em mais de 40 unidades da rede de saúde municipal.

DIA “D” DE COMBATE À SÍFILIS

Data: 19 de outubro

Horário: Das 10h00 às 16h00

Local: Banana Shopping, localizado na Avenida Araguaia, 376, setor Central, Goiânia – GO