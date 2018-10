Zé Mário: “Meu mandato será em prol povo do campo e da cidade”

O deputado federal (eleito) por Goiás Zé Mário recebeu nesta sexta-feira (19), em Goiânia (GO), lideranças de vários municípios do Estado de Goiás. O objetivo dos encontros é de fortalecer as parcerias, agradecer pelo trabalho realizado por cada um em seu município e ouvir as demandas e anseios de cada região. De quarta-feira (17) até hoje, Zé Mário já recebeu lideranças de mais de 60 cidades.

“Nossa caminhada foi diferente! E a diferença se deu pela união de todos os amigos e amigas que abraçaram nosso projeto. Fui escolhido pelo povo e meu mandato será de todos, do campo e da cidade. Precisamos de renovação e de compromisso em prol do desenvolvimento de Goiás”, destaca Zé Mário.

Vereadora pelo município de São Luiz dos Montes Belos, Maria dos Anjos, destacou como foi trabalhar o nome do deputado na região. “Quando acreditamos em um candidato ficha limpa, com serviços relevantes prestados em Goiás e com propostas que de fato condizem com a realidade do que o povo precisa, sem dúvida faz a diferença. Foi fácil levar o nome Zé Mário na minha cidade”, ponta a vereadora.

Para o vereador de Jataí, Mauro Bento, foi um prazer apoiar a candidatura de Zé Mário para deputado federal. “O Zé é uma pessoa de um vasto relacionamento e muito respeitado na região Sudoeste de Goiás. Foi muito bom este período que tivemos trabalhando em prol do Zé Mário”, declara Mauro Bento.