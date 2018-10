Evento pró-Bolsonaro reúne prefeitos e parlamentares eleitos em Goiânia

O senador eleito por Goiás, Vanderlan Cardoso, participou de evento em apoio ao candidato do PSL, Jair Bolsonaro, à presidência da República na manhã desta quinta-feira (19) na capital. Denominado, Meu Partido é o Brasil, o encontro suprapartidário reuniu 45 prefeitos, 2 deputados federais, 3 deputados federais eleitos, 3 deputados estaduais, o comandante geral da Polícia Militar, diversos vereadores de Goiânia e do interior e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy. O evento aconteceu no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia.

Vanderlan explicou que a decisão de apoiar o candidato do PSL se confirmou depois que, juntamente com o ministro Baldy, se encontraram pessoalmente com Bolsonaro em sua residência no Rio de Janeiro, onde o presidenciável se comprometeu com as propostas que o senador eleito apresentou durante a campanha política desse ano.

“Bolsonaro me deu sua palavra de que vai trabalhar para diminuir o tamanho do governo central, fortalecendo os municípios, vai diminuir gastos públicos e aumentar investimentos, gerando mais emprego e renda e, sobretudo, reduzir impostos. Temos que trabalhar para tirar do papel as reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer, como é o caso da Reforma Tributária e a Reforma da Previdência. São esses os principais gargalos da economia brasileira no momento”, aponta o senador.

Com a experiência acumulada no executivo, quando foi prefeito de Senador Canedo por dois mandatos, Vanderlan diz acreditar que o candidato do PSL não deve encontrar problemas incontornáveis no legislativo e que ele saberá se relacionar com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.

“Jair Bolsonaro já tem alguns mandatos no legislativo, então ele conhece aquela casa como poucos conhecem. Então eu tenho certeza de que ele vai saber negociar com os partidos, lógico, sem abrir mão do que ele defende, que são as reformas e a diminuição do tamanho do Estado, e eu conversei isso pessoalmente com ele. Acredito que com essa votação maciça que ele vai ter nessas eleições, ele vai ter respaldo para chegar em Brasília, com a moral muito grande para implantar ali as reformas que o Brasil tanto precisa”, explica.