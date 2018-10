Caiado participa de ato pró-Bolsonaro na capital goiana

Em ato a favor do presidenciável, Bolsonro, que reuniu milhares de pessoas em Goiânia neste domingo (21/10), o governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) afirmou que o presidenciável é único candidato que pode devolver o Brasil aos brasileiros ao trazer a esperança de volta e promover as mudanças que o país precisa. Caiado disse que o povo de Goiás e do Brasil não suportam mais conviver com uma corrupção que está encrustada no poder resultado de 13 anos de governos do PT. Ao lado deputado federal reeleito delgado Waldir (PSL) e do senador Wilder Morais (Democratas), o senador democrata convocou a população goiana a se mobilizar para garantir uma vitória expressiva a Jair Bolsonaro no próximo dia 28 de outubro.

“Nesta hora quero dizer a vocês que a única mensagem de esperança que nós temos é se arregaçarmos as mangas e dermos a maior vitória para Jair Bolsonaro no dia 28. Quando eu disse, nos meus discursos, que nós vamos devolver Goiás ao goianos, também quero dizer que Jair Bolsonaro vai devolver o Brasil aos brasileiros, tenho certeza. É o que povo deseja. Basta dessa corrupção que todos os goianos e brasileiros se levantam para dizer: nós não suportamos isso mais! A política tem que ser feita com espírito público, voltada para nossas para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as pessoas que trabalham e produzem nesse país”, enfatizou em discurso na Praça Cívica de onde partiu em caminhada pela Avenida 85 até a Praça do Ratinho.

O governador eleito elogiou a trajetória de Jair Bolsonaro até essa campanha presidencial e acredita que a vontade do povo, que tem se manifestado espontaneamente em todo o país, vai prevalecer assim como ocorreu nas eleições no dia 7/10 quando Caiado sair vencedor no primeiro turno.

“Este é o grande momento de desafio que nós temos, mas podem saber: este homem que começou a sua trajetória caminhando sozinho Brasil a fora, que se recupera de um atentado que sofreu, ele hoje assiste, imagino que assim como eu, com àquela emoção de saber que o povo brasileiro está levando espontaneamente essa campanha nos quatros cantos desse país. É mesmo que senti na minha campanha. Podiam botar máquina estadual para trabalhar que o povo goiano dizia: nós vamos mudar Goiás e nós vamos mudar o Brasil no dia 28, se Deus quiser!”, explanou.

Na visão de Ronaldo Caiado será fundamental o apoio do povo para que tanto ele como Bolsonaro implantem as medidas que Goiás e o país precisam com tolerância zero para corrupção. Caiado destacou que o povo brasileiro não quer mais ficar nas mãos de um governo que apoia ditaduras e que iniciou um processo de “venezuelização” do Brasil interrompido com impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

“Vocês sabem das dificuldades que vão tentar criar tanto para ele como para mim na hora que eu chegar ao Palácio (das Esmeraldas) e ele chegar a Palácio do Planalto. Vocês sabem que mais do nunca a sociedade goiana e brasileira não podem deixar de se mobilizar para dar respaldo as mudanças que ele (Bolsonaro) têm que fazer nesse país. A corrupção está encrustada no poder. São vários anos pessoas que a vida toda corromperam esse país porque acharam que podiam transformá-lo numa Venezuela. Mas nós interrompemos esse processo e não vamos deixar com que essa figura travestida de bonzinho agora venha enganar o povo brasileiro. Nós sabemos bem o que o PT fez com esse país, com como ele destruiu as empresas nacionais, como ele dilapidou o patrimônio público e usou a máquina de governo para beneficiar aliados e ditadores da América Latina e da África. Mas nós vamos dizer não a todos eles, vamos fazer com que os brasileiros sintam orgulho de viver aqui”, pontuou.