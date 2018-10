Confira o que abre e fecha nesta quarta-feira, aniversário de Goiânia

Nesta quarta-feira, 24 de outubro, é comemorado o aniversário de 85 anos de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia divulga mudanças nos atendimentos dos órgãos municipais. Alguns departamentos não devem abrir, com exceção dos que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública.

Saúde

Na Saúde, as unidades 24 horas* do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco, ou seja, com priorização das situações mais graves. O Centro Municipal de Vacinação, no setor do Pedro Ludovico, estará aberto das 8 às 18 horas e oferecerá as vacinas de rotina, inclusive as doses que protegem contra o sarampo e a poliomielite.

O Departamento de Controle de Zoonoses poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130 quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

* Unidades de saúde 24 horas:

– Cais Amendoeiras

– Cais Bairro Goiá

– Cais Campinas

– Cais Cândida de Morais

– Cais Chácara do Governador

– Cais Deputador João Natal (Vila Nova)

– Cais Finsocial

– Cais Guanabara III

– Cais Novo Mundo

– Ciams Novo Horizonte

– Ciams Urias Magalhães

– Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia – Crof

– Hospital e Maternidade Dona Iris

– Maternidade Nascer Cidadão

– Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipu

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Noroeste

* Funcionamento das 8 às 18 horas

– Centro Municipal de Vacinação (Ao lado do Ciams Pedro Ludovico)

Assistência Social

As equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem as ruas de Goiânia realizando a busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia também funciona 24 horas e não é diferente durante o feriado.

Informações podem ser obtidas pelos números 3524-2643 ou 3524-2689. Outras unidades que também têm atividades normais durante o período são a Casa da Acolhida (3524-2480), o SOS Criança e Complexo 24 Horas (3524-1859 / 3524-1856) e o Residencial Professor Niso Prego (3524-1882).

Comurg

Mantém os trabalhos essenciais, como varrição, coleta de lixo orgânico e seletivo e de resíduos infectantes. Os atendimentos nos casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos não sofrem interrupção. Os usuários poderão solicitar serviços pelo telefone 3524-8555.

Guarda Municipal

A segurança dos prédios e logradouros públicos do município, como escolas, parques e unidades de saúde, continua sendo realizada diariamente pelos agentes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM).

Transporte coletivo

No feriado e durante o fim de semana, a tabela continua a mesma. Para mais informações a população pode entrar em contato com a CMTC pelos telefones 0800 646 1851/ 3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 99943-1620; ou, ainda, na sede da companhia, na 1ª Avenida, 486, Setor Leste Universitário.

Lazer

Durante o feriado a diversão está garantida no Zoológico de Goiânia. As atividades ocorrem das 8h30 às 17h, a entrada é R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 12 anos pagam valor de meia e até os três anos entram de graça.