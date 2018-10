Desfile cívico-militar comemora os 85 anos de Goiânia

Nesta quarta-feira, 24, data em que Goiânia comemora 85 anos, autoridades, militares, representantes de instituições e população participam de desfile cívico-militar na Avenida 24 de outubro, no Setor Campinas. A solenidade, realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), tem início às 8h, com a presença do prefeito Iris Rezende. Além do desfile, outros eventos para celebrar a data serão realizados ao longo do dia.

Ao todo, 7 mil pessoas participam do desfile que começa com a execução do hino nacional e hasteamento das bandeiras em frente ao palanque. Este ano o evento terá pela primeira vez a participação especial da Banda do Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília (Banda da Marinha). Segundo a organização do desfile, cerca de 10 mil pessoas devem assistir à solenidade.

Também como parte das comemorações do aniversário de Goiânia, a partir das 9 horas ocorre o ‘Goiânia Pulsa’, evento promovido pela Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), na Praça do Sol, com apresentações artísticas, brinquedos, jogos, gastronomia e muita diversão.

Já no período da tarde, às 16h30, haverá a entrega da restauração do busto do Almirante Tamandaré, na Praça Tamandaré, com apresentação da Banda do Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília.

Às 18 horas, premiação dos vencedores do concurso de redação “Almirante Tamandaré”, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), em parceria com a Marinha do Brasil, também na Praça Tamandaré.

Às 18h30, abertura do espetáculo Show nas Águas, no Parque Vaca Brava, em parceria com o Goiânia Shopping. O show, inédito em Goiânia, é uma projeção de vídeos numa tela de água.

A programação de aniversário da capital se encerra com a tradicional missa solene, às 19 horas, na Catedral Metropolitana, na Rua 10, Setor Central.

Serviço

Desfile cívico-militar aniversário de Goiânia

Dia 24 de outubro de 2018

Local: Avenida 24 de Outubro, Setor Campinas

Horário: 8h