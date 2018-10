Ecopontos contribuem para doação de cadeiras de rodas

O projeto Ecoenel, que estimula a troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia, fechou uma parceria com o Instituto Entre Rodas, em apoio ao projeto #NãoéMito, que incentiva um hábito sustentável em favor de ações sociais. O objetivo da ação, que também está sendo realizada no Ceará e no Rio de Janeiro, é juntar lacres de latinhas de alumínio e contribuir com a compra de cadeiras de rodas para participantes do projeto.

A companhia faz a coleta e realiza a venda para empresas que realizam reciclagem. Com o valor arrecadado, são adquiridas cadeiras de rodas que são destinadas a crianças com deficiência. Para Odailton Arruda, responsável de Eficiência Energética da Enel, o projeto é mais uma ação de sustentabilidade da empresa, que estimula o voluntariado e a solidariedade. “A expectativa é que, até dezembro, o projeto consiga arrecadar uma quantidade de lacres que, com a comercialização, chegará ao valor de R$ 2.700,00, correspondente ao preço de duas cadeiras de rodas”, conta Odaílton.

O projeto #NãoéMito, apoiado pelo Instituto Entre Rodas, incentiva a liderança humanitária, bem como assegura os direitos de mulheres, jovens e crianças em vulnerabilidade social. Além disso, tem o objetivo de beneficiar crianças de 4 a 14 anos, através da doação de cadeiras de rodas.

O programa é simples, mas de resultados grandiosos. Tudo o que os participantes precisam fazer é juntar lacres de latinhas de alumínio e depositá-los nas urnas da campanha. Para doar ao projeto, basta levar os lacres em um dos postos de coleta localizados em Goiânia ou da Região Metropolitana. Para saber mais sobre o projeto e os pontos de coleta, basta acessar www.entrerodas.org.

Serviço

Pontos de coleta do Ecoenel para recebimento dos lacres de alumínio:

Ecoponto Vila Canaã – Estacionamento do Santuário Sagrada Família, Rua C14, Vila Nova Canaã. Goiânia.

Ecoponto Setor Campinas – Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua Senador Moraes Filho, nº 130, esquina com Avenida Rio Grande do Sul, Setor Campinas, Goiânia.

Ecoponto Assaí Atacadista – Avenida Perimetral Norte, nº 2609, Vila João Vaz, Goiânia.

Ecoponto Condomínio do Lago – Rua Lago 02, Loteamento Condomínio do Lago, Goiânia.