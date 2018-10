Goiás tem melhor setembro na geração de emprego desde 2013

Goiás segue na liderança nacional de geração de empregos com carteira assinada, mostra o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho, concluído nesta segunda-feira (22/10). Os números mostram que Goiás teve o melhor setembro na geração de empregos formais desde 2013, com 3.265 novos postos de trabalho com carteira assinada.

No ano, Goiás acumula 47.176 empregos formais criados. O resultado mantém o Estado entre as quatro unidades da federação que mais geraram emprego no País nos nove primeiros meses de 2018, ao lado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A geração de empregos é resultado das políticas de incentivo ao crescimento econômico do governo de José Eliton.

Os setores que mais contribuíram para o resultado positivo no mês de setembro foram o de serviços, com 1.550 novas vagas de trabalho criadas, e o comércio, com 1.260 – somente o comércio varejista foram abertas 1.014 novas vagas. A construção civil também foi importante na geração de empregos, gerando 567 empregos.

Além da capital, que foi responsável por 1.570 postos de trabalho em setembro, as cidades que mais se destacaram foram Aparecida de Goiânia, com 414 vagas, Anápolis, 372, e Morrinhos, 325.