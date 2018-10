Mono Groove canta Luiz Gonzaga, Natiruts e Cidade Negra no feriado

Um show especial em homenagem a Luiz Gonzaga, Natiruts e Cidade Negra promete agitar o Lowbrow Lab Arte & Boteco nesta quarta-feira (24), feriado do aniversário de Goiânia. O som ficará por conta da banda Mono Groove, que se apresentará por meio do projeto “D’BOA Música para o Bem”.

Formado por Thiago Chiba (voz, violão, guitarra e produção musical), Clerio Murbach (contrabaixo) e Leo Tokaia (bateria, arranjos e produção musical), o grupo promete um show agradável, animado e dançante, mas sem perder o romantismo de uma boa canção.

Com um repertório que inclui MPB, pop rock, baião, reggae e soul, o Mono Groove investe em um estilo próprio para homenagear grandes nomes da música brasileira e marcar presença na história da música goiana. Recentemente, o trio lançou o álbum “Menina Flor”, que conta com 10 canções autorais.

O público poderá conferir o show mediante doação de dois litros de desinfetante ou detergente, areia sanitária para gatos ou patê para cães/gatos. Os itens arrecadados serão destinados ao Miau AuAu, associação de proteção aos animais que foi fundada há cerca de sete anos por oito protetoras independentes.

O “D’BOA Música para o Bem” acontece todas as quartas-feiras no Lowbrow, com o objetivo de arrecadar doações para organizações não governamentais (ONGs) goianas. A cada semana, uma banda diferente se apresenta e, a cada mês, uma associação é beneficiada com as arrecadações.

A casa abre as portas às 19 horas, com a exposição “A História Não Contada”, do artista plástico e muralista Wes Gama. A mostra, que tem curadoria de Larissa Pitman, conta com mais de 30 obras que representam o universo caipira por uma ótica futurista. O Lowbrow fica na Rua 115 nº 1.684, no Setor Sul, em Goiânia.

SERVIÇO

“D’BOA Música para o Bem” – Especial Natiruts, Luiz Gonzaga e Cidade Negra com Mono Groove

Data: 24/10 (quarta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Reservas: (62) 98140-4607 / 3991-6175

Entrada: dois litros de desinfetante ou detergente, areia sanitária para gatos ou patê para cães/gatos (os itens arrecadados serão destinados ao grupo Miau AuAu)