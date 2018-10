Pedro Paulo propõe isenção de anuidade e certificado digital grátis para advocacia jovem

O pré-candidato à presidência da OAB-GO, Pedro Paulo de Medeiros, tem apresentado suas propostas para a advocacia jovem do Estado de Goiás, que compreende os profissionais com até 5 anos de inscrição. Entre suas metas está a isenção de pagamento da anuidade para advogados com até três anos de inscrição na Ordem. Hoje, o advogado paga 50% do valor da anuidade em seu primeiro ano inscrito e o desconto se reduz gradualmente até completar os cinco anos, quando chega a 10%, e, a partir de então, é cobrado o valor integral.

A proposta visa diminuir as dificuldades enfrentadas pelos advogados em início de carreira. “Não há um piso salarial, não há cursos suficientes de prática jurídica, não há um encaminhamento, uma orientação e, sobretudo, não há suporte da OAB-GO, muito pelo contrário”, diz Pedro Paulo.

Outra proposta é a entrega do token com certificado digital habilitado no momento em que o recém-inscrito receber sua carteira de identificação profissional, na Sessão Solene. Atualmente o advogado precisa comprar o certificado digital em algum ponto de venda da OAB-GO ou na Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag). “Esta ferramenta é imprescindível para a advocacia, pois é por meio dela que é possível, de fato, trabalhar. Nosso objetivo é facilitar a entrada do advogado jovem no mercado, então, recebendo a certificação digital juntamente com a carteira de identificação, ele já estará habilitado a atuar profissionalmente no dia seguinte”, ressaltou.

Entre outras propostas estão a aprovação do piso salarial e fiscalização de seu cumprimento, suspensão de novos cursos de Direito em Goiás por dez anos e revisão dos conceitos de publicidade para anúncios profissionais da advocacia. Além disso, a criação dos programas Advogando de Verdade – com mentoria e aperfeiçoamento das práticas jurídicas, Incubadora da Advocacia – criação permanente para discutir inovação, e Portal de Oportunidades – para ofertas de vagas de estágios e ofertas de empregos para advogados em início de carreira.