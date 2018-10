Adesão a Lúcio Flávio é ‘ducha de água fria’ nas pretensões de Pepê Medeiros

A festa de lançamento da chapa Pra Frente OAB, encabeçada pelo atual presidente da seção goiana da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, Lúcio Flávio de Paiva, acendeu a luz vermelha no QG de Pepê Medeiros, da OAB Forte, agremiação renomeada para Nova OAB e que pretende disputar as eleições de 30 de novembro.

O evento de Lúcio Flávio, que reuniu impressionantes 3 mil advogados no Tatersal de Elite da Pecuária na noite de terça-feira, congelou as já difíceis articulações para a montagem da chapa de Pepê.

A festa da chapa Pra Frente OAB mostrou um grupo com grande capacidade de articulação, mobilização e organização, além de revelar o alto prestígio de Lúcio Flávio entre advogados de Goiânia e do interior, que foi representado por pelo menos 500 participantes no evento do Tatersal.

Pepê agora tem de administrar dois problemas urgentes. O primeiro, a debandada de aliados. O segundo, o tempo: o prazo para as inscrições se encerra no dia 30 de outubro e, nos bastidores, a conta é de que Pepê reuniu até o momento apenas 60 pessoas para uma chapa de 108 integrantes.

As especulações sobre as grandes dificuldades da montagem da chapa surgem pelo fato de que Pepê está em campanha aberta há 10 meses, desde que lançou-se candidato a presidente, em janeiro deste ano, após reunião com Leon Deniz e Enil Filho, no escritório de Felicíssimo Sena, numa irreal aliança das oposições que, ao fim, não se materializou, já que surgiu uma chapa dissidente, capitaneada por Alexandre Caiado.

Pra piorar, o fôlego financeiro de Pepê está se esvaindo. Ele já teria gasto, de janeiro pra cá, mais de R$ 700 mil. E os pretensos integrantes de sua chapa não querem investir em uma barca furada.