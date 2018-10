Grupo “As Moreninhas” é a atração do Sarau do HGG

“Goiano que é goiano gosta de apreciar uma boa música sertaneja”. A máxima traduz o estilo e a preferência musical dos goianos e será embalado no sertanejo raiz, que o grupo “As Moreninhas”, formado pelas irmãs Ester, Raquel e Sara, se apresenta no Sarau do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG nesta quinta-feira, 25 de outubro. O show inicia às 17 horas no Jardim da Solistência. Com viola nas mãos, esta será a segunda apresentação do trio no HGG.

As irmãs receberam a influência da família, principalmente do pai José Divino Santos, atual produtor musical do grupo. “Nascemos em um berço de músicos e sempre fomos estimuladas a cantar”, conta Ester Santos uma das irmãs que compõe o trio.

Ester disse ainda que o grupo adotou o estilo sertanejo porque é aquele que está no coração e no sangue dos goianos e com os pacientes do HGG a preferência não é diferente. “Amamos a música sertaneja, é a que está no sangue dos goianos e, mais uma vez, vamos tocar o estilo para os pacientes que tanto precisam de um alento nesse contexto de hospital. Cantar no HGG é uma emoção muito grande para nós”, disse.

O pai das jovens promete uma surpresa durante a apresentação aos pacientes do HGG. “Não vamos adiantar o repertório porque queremos surpreender os pacientes, mas antecipo que será emocionante, pois levaremos o amor na música, nas canções. Esse é o lema d’As Moreninhas, tocar não só no rádio, mas no coração das pessoas”, destacou João Divino.

Sobre o Sarau

Em seu quinto ano, o Sarau do HGG já se consolidou como um projeto que une o incentivo à cultura, o estímulo à produção musical regional e a promoção do bem-estar por meio da música. O projeto acontece semanalmente e conta com diversas apresentações musicais que já somaram mais quase 300 shows, com o apoio de músicos voluntários.

Serviço

Sarau do HGG

Artista: As Moreninhas

Data: 25/10/2018

Hora: 17h

Local: Jardim da Solistência – HGG