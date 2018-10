Mostra Científica e Cultural acontece no Shopping Cerrado nesta sexta-feira

Apresentações culturais, exposição de trabalhos científicos e oficinas pedagógicas são algumas das atividades da V Mostra Científica e Cultural, que acontecerá no estacionamento coberto do Shopping Cerrado, nesta sexta-feira (26). O evento será realizado das 9 às 21 horas, com entrada franca.

A atividade é realizada anualmente por docentes de diferentes unidades escolares, em um espaço não formal, interdisciplinar, e possibilita aos alunos a exposição da criatividade relacionada ao ensino de Ciências e Matemática, com o objetivo de tornar o processo ensino/aprendizagem mais produtivo.

A mostra investe em uma abordagem diferenciada dos conteúdos de várias disciplinas, como Química, Física, Matemática, Biologia, História, Geografia, Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol e Filosofia, colocando-as no contexto do cotidiano dos alunos de uma forma atrativa.

Entre as atividades, estão as oficinas de robótica educacional, produtos de limpeza, construção de terrários, maquiando com restinhos, jogos em ensino de ciências, LIBRAS, desenho reciclável, eletrônica (uma mistura do lixo com eletricidade), bem-estar (suando a camisa) e brinquedos recicláveis.

O público também poderá conferir cerca de 30 experimentos feitos por alunos, como o Microscópio Webcam, o Braço Biônico, o Umidificador Ultrassônico, o Ventilador USB e a produção de energia elétrica utilizando resíduos sólidos. O evento contará ainda com um torneio de robótica, intitulado “I Mostra de Robótica das Escolas Públicas”.

A organização do evento espera receber cerca de 2 mil pessoas, entre professores, gestores, estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública e comunidade em geral. Já confirmaram presença o superintendente executivo de Educação, Marcelo Oliveira, e o superintendente de Gestão Pedagógica, Marcelo Jerônimo, ambos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), e o professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás (UFG), Márlon Herbert Flora Barbosa Soares.

Além do Colégio Estadual Damiana da Cunha, que é responsável pela organização da Mostra, também participarão do evento os Colégios Estaduais Nossa Senhora de Lourdes, João José Coutinho, Verany Machado de Oliveira, da Polícia Militar de Goiás – Ayrton Senna, Horácia Lobo (Caldazinha/GO) e o Centro de Ensino em Período Integral Argemiro Antônio de Araújo (Posse/GO), entre outros.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Programação da V Mostra Científica e Cultural

08h – Credenciamento e preparação para o evento

09h – Abertura oficial do evento

9h15 – Apresentação dos alunos do Colégio Estadual Verany Machado de Oliveira

9h30 – Apresentação do grupo de dança Alma e Corpo

10h – Início da exposição de trabalhos científicos e culturais dos colégios participantes

11h – Oficinas pedagógicas, científicas e culturais

13h – Oficinas pedagógicas, científicas e culturais

14h – I Mostra Goiana de Robótica das Escolas Públicas – Torneio

18h – Apresentação cultural do grupo de artes marciais Garra de Águia 3

18h30 – Início da exposição do Quintal das Artes Femininas

20h – Roda de conversa com alunos, pais, cientistas, professores em prol da Ciência

21h – Encerramento da V MCC 2018 e I MGREP