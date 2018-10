Time goiano de árbitros de futebol participa de Campeonato Brasileiro em Florianópolis

O Sindicato dos Árbitros de Futebol de Campo do Estado de Goiás (Safego) se prepara para participar da quarta edição do Campeonato Brasileiro dos Árbitros de Futebol. A competição será realizada nos dias 1, 2 e 3 de novembro (quinta, sexta e sábado). As partidas serão disputadas nos centros de treinamento do Avai e do Figueirense, em Florianópolis (SC).

O torneio terá a participação de 12 seleções, divididas em quatro chaves de três equipes cada (Acre, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina).

Nesta semana, o time goiano conheceu seus adversários na primeira fase do torneio. A equipe do Safego ficou no grupo A da competição. Com isso, Goiás estreia com o time dos bicampeões de Brasília, logo na abertura, no dia 1º, às 8H30, no Centro de Treinamentos do Avaí. No mesmo dia, o time do Safego também vai jogar contra o time do sindicato do Mato Grosso do Sul, às 15H30.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase terá três rodadas, avançando para a etapa seguinte as duas melhores equipes de cada grupo. A primeira rodada será disputada na quinta-feira (1) no CT do Avai, às 8h30 e 10h30. No mesmo dia, às 15h45 e 17h45 joga-se a segunda rodada.

Na sexta-feira (2) a fase será concluída com a terceira rodada de manhã no CT do Figueirense, em confrontos que começam às 8h30 e 10h30.

Classificam-se para as quartas de final os dois primeiros de cada chave.

QUARTAS DE FINAL

Os dois melhores de cada grupo jogam as quartas de final no CT do Figueirense na sexta-feira, em partidas que iniciam às 15h45 e 17h45.

SEMIFINAL

No sábado (3) serão conhecidos os finalistas em dois jogos marcados para às 8h30 e 10h30 no CT do Avai.

FINAL

A grande final do 4º Campeonato Brasileiro dos Árbitros de Futebol será disputada às 18 horas de sábado em local a definir.



EQUIPE GOIANA

Técnico: Gustavo Ferreira.

Goleiros: Fernando Peraro e Rubens Paulo Rodrigues

Zagueiros: Weliton Machado, Marcelo Novais, Paulo César Almeida e Luciano Joka

Laterais: Bruno Borges, Joabe Leal, Rodrigo Mendonça e Rafael Nogueira

Volantes: Rhodner Ribeiro, Adriano Mendes, Matheus Galvão e Roberto Pereira

Meio de Campo: Márcio Marques, Wanderson Oliveira e Jefferson Ferreira

Atacantes: Alex Garcia, Renato Tomaz, Victor Castro e Márcio Alves

Histórico

Idealizado pelo árbitro Jamir Carlos Garcêz, o Campeonato Brasileiro de Entidades Sindicais, conhecido como “Campeonato Brasileiro dos Árbitros” foi realizado pela primeira vez no Distrito Federal em 2006. O primeiro campeonato teve a participação das equipes de SP, MG, GO e DF, com as categorias livre e veterano. No livre o campeão foi SP e no veterano foi DF.

A competição foi retomada em 2016, com a participação de várias equipes divididas em subsedes em Fortaleza, Natal e Florianópolis com a participação das equipes do CE, RN, PB, DF, PA, PI, MG, RS, SC, MS e MG. A equipe do Sindicato dos Árbitros de Futebol do Distrito Federal sagrou-se campeã, Rio Grande do Sul foi vice, Rio Grande do Norte em terceiro e Piauí em quarto. As finais foram disputadas nos dias 26 e 27 de novembro no estádio Bezerrão, no Gama.

O terceiro campeonato foi disputado em 2017, com eliminatórias em quatro sedes regionais. As finais foram disputadas em São Paulo, com o Distrito Federal sagrando-se bi-campeão, com o Pará na vice, terceiro Minas Gerais e quarto Bahia.