Ecoenel coleta mais de 160 toneladas de recicláveis

O programa Ecoenel completou sete meses de atuação em Goiás com mais de 163 toneladas de recicláveis coletados em nove ecopontos, resultado equivalente a uma economia de 765.598,36 kWh de energia, bastante para abastecer 4.349 residências. Até agora, a Enel Distribuição Goiás concedeu R$ 28.206,98 em bônus nas contas de energia elétrica de 2.223 consumidores.

O Ecoenel troca resíduos recicláveis por desconto na conta de energia. O programa contribui para a preservação ambiental na medida em que garante a destinação correta de materiais recicláveis como papel, plástico e metal.

Do total de materiais coletados pelo Ecoenel, cerca de 75% – 122,51 toneladas – é papel. “O processo de reciclagem necessita de um número expressivamente menor de recursos em comparação à fabricação de um novo produto”, afirma o responsável por Eficiência Energética da Enel Brasil, Odailton Arruda.

Atualmente, existem nove ecopontos espalhados pelo Estado – três em Posse; um na Cidade de Goiás; quatro em Goiânia – Vila Canaã, Setor Campinas, Condomínio do Lago e Assaí da Perimetral Norte -; e outro exclusivo para colaboradores da Enel Distribuição Goiás. Até o final do ano, Goiás deve receber mais um ecoponto.

O Ecoenel é desenvolvido há 11 anos pela Enel no Ceará e no Rio de Janeiro. Durante esse período, mais de 38 mil toneladas de resíduos já foram trocadas por R$ 6.431.877,51 em bônus na conta de 324.705 clientes.

Além de gerar bônus na conta de energia, o programa contribui com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao assumir um compromisso público com as Nações Unidas com quatro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Ecoenel coloca em prática uma iniciativa capaz de colaborar com a preservação do meio ambiente. Um dos ODSs impulsionados é o de número 13, que consiste na promoção de ações contra a mudança global do clima.

Como participar

Qualquer cliente, pessoa física ou jurídica, pode participar do programa. Para se cadastrar, basta ir a um ecoponto com a conta de energia e definir o número da unidade consumidora que receberá os bônus. Em seguida, o cliente recebe o cartão do Ecoenel, que funciona como cadastro no programa. Depois disso, basta levar os resíduos previamente separados por tipo, como papel, latas e garrafas PET. Os resíduos são pesados e o valor em bônus é creditado na conta de energia. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro. Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.

Os clientes podem acompanhar o impacto ambiental positivo do programa por meio do aplicativo Ecoenel – disponível nas plataformas Android e IOS -, que permite visualizar o histórico de coletas, os valores dos bônus, os ecopontos mais próximos e a tabela de preços dos resíduos recebidos em cada posto de coleta.

Dentro da lógica da bonificação na conta de energia elétrica, os clientes também podem doar seus bônus para qualquer outra unidade consumidora, seja de pessoa física, empresa, instituição ou projetos sociais. Basta informar no momento do cadastro o número da unidade consumidora para a qual os bônus serão destinados.