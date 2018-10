Goiânia recebe encontro de franqueados

Acontece nos dias 6 e 7 de novembro o 5º Encontro Nacional de Franqueados Posé 2018, que será realizado no K Hotel em Goiânia. O evento é exclusivo para franqueados da rede e contará com a presença de 50 participantes de todo o Brasil, que terão a oportunidade de acompanhar três palestras com Marcos Henrique Fabris, Marcia Pires e Alberto Oyama, todos com vasta experiência em franchising.

Karla Gomes e Claudia Vobeto são as fundadoras da Posé, que começou em 2009 e teve sua primeira franquia aberta em 2011. Atualmente são mais de 50 lojas em 16 estados. Em 2017 foram realizados mais de 184 mil atendimentos. A Posé se transformou na primeira e única franquia brasileira especializada em serviços de beleza sem hora marcada.

O 5º encontro é realizado pelas empresárias Karla e Claudia e vai acontecer das 8:30 às 20 horas durante os dois dias. O evento tem o intuito de fazer os franqueados trocarem experiência, ganharem conhecimento, conhecer novas práticas e novidades da rede.

Sobre os palestrantes:

1) MARCOS HENRIQUE FABRIS – Engenheiro Mecânico com Pós-Graduação em Gestão da Produção. Especialista em PPCP, Métodos e Processos, Qualidade de Produto, Padronização de Processos, Gerenciamento da Produção, Green Belt Six Sigma, atuante Leader Coach, com mais de 17 anos de experiência no desenvolvimento do sistema de gestão Lean e consultor sênior do Lean Learning Center/USA.

2) MARCIA PIRES – Diretora da Profranquia & Negócios, professional coach de lideranças e consultora especializada em franquias, instrutora para capacitação em gestão de equipes e pessoas, em ambiente presencial ou à distância, há mais de 20 anos. Instrutora credenciada da ABF e Praxis Education e membro da Comissão de Ética da ABF. Autora de diferentes artigos sobre franchising disponíveis no Portal do Franchising da ABF. Trabalhou em empresa franqueadora pioneira, à frente de diferentes funções, entre elas, Diretora de Gestão de Rede, MKT e Vendas, Treinamento e Educação Corporativa. É membro da Comissão de Ética da ABF. Autora de diferentes artigos sobre franchising disponíveis no Portal do Franchising da ABF. Trabalhou em empresa franqueadora pioneira, à frente de diferentes funções, entre elas, Diretora de Gestão de Rede, MKT e Vendas, Treinamento e Educação Corporativa.

3) ALBERTO OYAMA – Multi Franqueado com especialização em Varejo, Franchising e Gestão de Pessoas. Possui 16 anos de experiência profissional nos segmentos de cosméticos, moda e alimentação. Atual Diretor de Franqueados da ABF e membro do NDEV (Núcleo de Desenvolvimento de Expansões Varejistas).