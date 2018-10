Jornalista Wagner G. Barreira lança obra sobre Lampião & Maria Bonita

Em Lampião e Maria Bonita – Uma história de amor e balas, o jornalista Wagner Barreira apresenta a biografia de um dos casais mais emblemáticos da história do Brasil. Para compor a obra e reunir informações detalhadas de cada um dos personagens, ele realizou uma pesquisa minuciosa no nordeste, incluindo diversas entrevistas, entre elas uma com a neta do casal e com outros biógrafos de Lampião e Maria Bonita. O livro traz curiosidades e reconstrói algumas das cenas mais simbólicas da época, como o assassinato do casal e membros do bando.

Autor da principal entrevista concedida pelo cangaceiro em toda a vida, o médico Octacílio Macedo descreve Lampião como “um homem calmo e decidido e que falava sem se perturbar, pesando as palavras”. Publicada no jornal O Ceará, Macedo conta que, durante a entrevista, ele atirava moedas pela janela para as crianças na rua e dizia que seu método era baseado em pedir dinheiro aos ricos e tomar à força dos que lhe negavam auxílio, mas que não era um homem de posses. Lampião afirmava que o que adquiria com a vida de bandoleiro mal cobria seus gastos com despesas pessoais, como aquisição de armas, e ressaltava que dispendia boa parte do que conseguia em esmolas aos necessitados.

O livro retrata os momentos mais importantes e lendários vividos pelo pelo Rei do Cangaço e pelo casal. Wagner dedica dois capítulos do livro à história de Maria Bonita, incluindo impressões que coletou em suas pesquisas pelo nordeste e em relatos de outros jornalistas. A relação da companheira de Lampião com as outras cangaceiras e cangaceiros, sua personalidade única, versões distintas sobre a origem de seu apelido – que divide os pesquisadores do cangaço – são alguns dos temas explorados na obra.

Considerada ficção coletiva, a saga de Lampião é contada há quase um século por autores e narradores que não raro moldam a História às suas necessidades, convicções e ambições. Há variações nos perfis retratados de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, “que vai do herói sertanejo que combateu as desigualdades, passa pelo homem de negócios que transformou o cangaço em meio de vida, e chega ao assassino sanguinário, ao bandido sem escrúpulos”. Todas estas maneiras justas e possíveis de falar da complexidade de um sujeito que foi tudo isso e muito mais.

Sobre o autor

Wagner Gutierrez Barreira nasceu em São Paulo em 1962. Jornalista, trabalhou em Veja, O Estado de S. Paulo, TV Cultura e revista Aventuras na História. Também foi diretor editorial de mídias digitais na Editora Abril e professor de Técnicas de Reportagem e Teoria do Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica Paulista. Vive em São Paulo e tem três filhos.