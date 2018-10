Goiânia recebe palestras sobre uso consciente da energia

A Enel Distribuição Goiás promove nesta semana o programa Enel Compartilha Consumo Consciente em Goiânia. O projeto oferece palestras, oficinas e diálogos para compartilhar dicas e práticas para reduzir o consumo de energia e evitar o desperdício, além dos cuidados para seu uso consciente e seguro. As palestras serão realizadas terça (30) e quarta-feira (31) e os moradores que participarem também poderão trocar até duas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, com alto consumo de energia, por outras mais econômicas, de LED. Basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as duas lâmpadas usadas para serem trocadas.

As palestras e oficinas são destinadas a população atendida pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), ONGs e instituições sociais do Estado, com o objetivo explicar sobre sustentabilidade e sua importância para o desenvolvimento humano, educação ambiental, uso consciente de energia e Tarifa Social. A empresa também promove visitas de agentes comunitários em regiões de maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo principal fomentar a adequação do consumo de energia ao orçamento familiar. Além disso, as pessoas recebem orientações sobre seus direitos e deveres.

Serviço

Palestras sobre consumo consciente de energia e troca de lâmpadas

Terça-feira (30)

Horário – 17h.

Local – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua 9, esquina com Rua 12, quadra A, lote 14, Vila Isaura, Goiânia.

Quarta-feira (31)

Horário – 9h30.

Local – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Rua JP, quadra 54, lote 20, Jardim Primavera, Goiânia.

Quarta-feira (01)

Horário – 17h.

Local – Legião da Boa Vontade, Rua Jamil Abraão, n° 645, Setor Rodoviário, Goiânia.