Prefeitura fechará campanha Outubro Rosa com palestra e realização de exames

A Prefeitura de Goiânia encerrará o mês de ações voltadas à conscientização, prevenção e tratamento do câncer de mama com a palestra do médico Odimar do Nascimento, seguida de agendamento de exames de mamografia junto à Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo da palestra é lembrar a importância do exame como forma de prevenção ao câncer de mama, levar mais conhecimentos sobre o assunto e orientação sobre cuidados com a saúde e de atendimento e valorização da mulher pela secretaria. Durante o evento, será servido um coffe-breack aos convidados.

A secretária da Mulher, Ana Carolina de Sousa, faz um balanço positivo da campanha Outubro Rosa, que contou com diversas atividades da pasta, em parceria com outros órgãos da Prefeitura, como as secretarias de Saúde, de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, Educação e Esporte, Comurg, entre outras.

“Tivemos uma integração importante neste mês com as demais secretarias, tanto em campanhas de saúde, como de valorização da mulher e contra a violência. Fomos em escolas, postos de saúde, terminais de ônibus, caminhadas nas ruas, em mercados, shoppings, universidades, rodoviária e aeroporto. Como resultado, mulheres e famílias conscientizadas sobre como devem se cuidar e quem devem procurar caso necessitem de ajuda com relação a casos de violência”, destaca.

Serviço

Prefeitura de Goiânia no Outubro Rosa

Data: 30 de outubro (Terça-feira)

Horário: 14 às 17 horas

Local: Rua 16A, número 350, Setor Aeroporto – Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (SMPM)