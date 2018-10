Conjunto de terapias que proporcionam alívio do estresse e melhoria de vida é tema de curso

O curso “O Fundamento”, que inclui técnicas e fundamentos do conjunto de terapias Access Consciousness, será ministrado pelo coach José Robson Sereno, desta quinta-feira a domingo (01 a 04). O conteúdo será abordado sempre das 09 às 18 horas, no Espaço Verde Novo, que fica na Avenida T-15 nº 554-662, no Setor Bueno, em Goiânia. O Access Consciousness baseia-se na ideia de que a consciência pode fazer o indivíduo mudar tudo o que quiser.

Esse conjunto de terapias auxilia na busca por mudanças internas, alívio do estresse e melhoria de vida. Por meio de ferramentas simples e objetivas, o curso “O Fundamento” tem como objetivo proporcionar um acesso profundo à consciência, suficiente para que cada paciente promova mudanças em si mesmo, tratando traumas, medos, ansiedades e bloqueios do seu dia a dia.

Assim, é possível desbloquear todas as crenças, barreiras, sentimentos e condicionamentos que as pessoas criam e que as impedem de terem uma vida mais saudável. As ferramentas verbais, corporais e energéticas utilizadas no curso permitem que os indivíduos criem e modifiquem também aspectos como seus relacionamentos, sua vida financeira, a relação com seus corpos e a forma como se comunicam.

Essas ferramentas podem ser usadas pelo paciente no âmbito profissional ou pessoal, para que ele perceba novas possibilidades em sua vida e obtenha leveza, conforto e relaxamento em seus processos de mudança. O coach José Robson Sereno, que ministrará o curso, é membro da Sociedade Brasileira de Coaching e fez curso de MBA em Coaching.

Ele possui pós-doutorado pela Colorado State University, dos Estados Unidos, doutorado pela Universidade de Córdoba, da Espanha, mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e graduação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), todos na área de Medicina Veterinária. Atualmente, é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e professor orientador do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Ao final, cada participante receberá um certificado internacional do Instituto Access Consciousness. As inscrições para o curso “O Fundamento” estão abertas e as vagas são limitadas. Quem quiser participar pode obter informações sobre valores e formas de pagamento e se inscrever pelo telefone (62) 99223-5995.

Pré-requisito

Para fazer o curso “O Fundamento”, é necessário ter participado anteriormente de, pelo menos, um curso sobre o método terapêutico Access Bars, que é uma técnica do Access Consciousness. Criada pelo psicoterapeuta Gary Douglas, dos Estados Unidos, a terapia de Access Bars consiste na libertação da carga eletromagnética de pensamentos, crenças, hábitos e emoções, fazendo com que o paciente consiga avaliar as situações sem pontos de vista fixos que não lhe pertencem.

Segundo a Access Bars, quando o indivíduo tem ideias fixas, hábitos adquiridos, crenças e pontos de vista herdados ou impostos por barreiras geográficas e culturais, isso representa uma energia bloqueada na mente. Esses pensamentos são uma barreira para que o paciente tenha novas perspectivas e experiências. Portanto, libertar a energia bloqueada significa libertar a carga mental e emocional associada a ela.

Todos os elementos psicológicos e emocionais de uma pessoa possuem uma energia, expressa por componentes eletromagnéticos, que são alojados em pontos de energia no cérebro. As chamadas barras, que dão nome ao método terapêutico, são linhas que ligam e ativam tais pontos de energia. De acordo com a Access Bars, ativar as barras de um paciente pode fazer com que ele supere limitações e fique disponível para receber outras possibilidades, pontos de vista e oportunidades.

A terapia é feita por meio do toque com as mãos na cabeça, nos pontos energéticos que correspondem a diferentes áreas da vida pessoal, emocional e material. Com esses movimentos na cabeça, os pontos são ativados e a energia da pessoa pode se renovar, mover e fluir livremente, fazendo com que tal energia deixe de ficar presa e estagnada. Dessa forma, o paciente pode superar medos e livrar-se de pensamentos destrutivos, por exemplo.

Por meio da Access Bars, a pessoa pode ser capaz de entender melhor o relacionamento com o seu eu interior, com as outras pessoas e com tudo o que o rodeia. Utilizando-se de ferramentas e técnicas desse método terapêutico, o indivíduo pode conectar-se com a sua intuição e sabedoria pessoal de maneira frequente e consistente, para que tome as suas decisões sem dúvidas e desenvolva uma mente mais calma, focada, positiva e com clareza de pensamento.