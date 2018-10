Em reunião com prefeitos da base, José Eliton garante que honrará com todos os compromissos 

Em reunião com mais de 152 prefeitos dos partidos da base aliada estadual realizada na manhã desta segunda-feira (29/10) no Palácio das Esmeraldas o governador José Eliton afirmou que honrará com todos os seus compromissos até o dia 31 de dezembro, quando encerra seu mandato. O governador fez um balanço de sua gestão, destacando a perenidade das medidas de austeridade fiscal, os avanços na Segurança Pública e as medidas para chegar ao fim de seu mandato com a toda a dívida da saúde liquidada.

“Essa semana fizemos um repasse de R$ 60 milhões para a Saúde. Ainda faremos mais R$ 20. E mais o volume significativo. Nós vamos chegar no dia 31 de dezembro com zero de dívida para a Saúde do Estado de Goiás”, disse ao afirmar que quando se refere a zero, “inclui também as contrapartidas para os municípios, que serão pagas no mês de dezembro, para que todos os municípios possam estar em dia”.

O governador deixou claro aos prefeitos que têm ações na área de Saúde, tanto no reforço hospitalar ou em obras, como é o caso do hospital de Hidrolândia, que os repasses por parte do Governo de Goiás serão feitos até o dia 15 de dezembro. Segundo ele, o objetivo é que cada município esteja com esses valores em caixa, dentro do prazo previsto para que possam cumprir com essas obrigações na área de Saúde.

José Eliton também informou que, na semana passada, a secretaria de Estado da Fazenda cumpriu com mais uma das obrigações simples de fazer o repasse do transporte escolar. “E até o final deste exercício nós estaremos em dia com todas as parcelas do transporte escolar para todos os municípios que fazem jus a ela”, enfatizou.

Aos prefeitos, o governador também declarou que vai garantir que cada criança goiana continue a receber seu presente de Natal. “Infelizmente, nós não vamos ter condições de fazer a Casa de Natal, em função da readequação da Praça Cívica. Mas nós vamos garantir que cada criança goiana ganhe seu presente de Natal. A Fabrina e eu iremos visitar o maior número possível de municípios para entregar os presentes”, disse ao informar que já foi feito o repasse da primeira parcela, de R$ 2 milhões às indústrias que fabricam os brinquedos.

Ao comentar a transição de governo, José Eliton relembrou, que apesar da crise, o cenário é muito favorável. “Vamos entregar um Estado com o menor défict orçamentário dos últimos anos, projetado em R$ 241 milhões. Pagamos até hoje, o ex-governador Marconi Perillo e eu R$ 43 bilhões de reais no estoque da dívida do estado que hoje está em R$ 19 bilhões, sendo que 45% desse montante foi contraído antes de 1999”, ressaltou o governador.

Mas, segundo ele, é importante deixar claro, porque muitas vezes tentam distorcer a realidade. “Como vi no jornal de hoje, talvez por equívoco, talvez por não conhecerem os números ou para que possam usar o argumento das dificuldades do Estado para o não cumprimento daquilo que foi pactuado com a população”, analisou José Eliton.

Finalizando seu discurso aos prefeitos da base aliada, o governador pediu para que cada um tenha a vigilância se sempre estar com a cabeça erguida, para fazer com o que os valores sejam respeitados. “Valores esses que foram importantes para a transformação da vida de milhares de pessoas. Que orgulho eu tenho de ver as viaturas novas, o Batalhão de Terminal, a zona rural pacificada, apreensões históricas de entorpecentes, ações da Organização das Voluntárias de Goiás e da secretaria Cidadã em seu conjunto de ações, além do crescimento econômico de Goiás que saltou de um PIB de R$ 17 bilhões para R$ 200 bilhões”, desabafou o governador, ao citar inúmeras conquistas em avanços vividos em Goiás nos últimos 20 anos.

“Tenho orgulho ainda de saber que somos o melhor estado do Brasil em Educação e isso ninguém tira da gente. Na Habitação, milhares e milhares de goianos tiveram sua casa própria ou a reforma de suas casas conquistadas”, conclui José Eliton ao afirmar que Goiás se transformou e cresceu ao longo dos anos. “Por isso, a minha energia não tem fim para continuar com vocês nessa jornada em defesa do nosso legado”.