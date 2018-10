“Os homens que plantaram colheram agora”, diz Caiado em culto na Assembleia

Convidado pela Assembleia de Deus de Campinas para participar nesta segunda-feira (29 de outubro) de culto de ação de graças pelos eleitos em Goiás, o governador eleito Ronaldo Caiado (Democratas) aproveitou a cerimônia para agradecer os mais 1,7 milhão de votos recebidos nas últimas eleições e creditou a vitória aos anos de luta, coerência e trabalho dedicados a Goiás.

“O que recebemos nas urnas foi o reconhecimento de uma vida pregressa, de trabalho, de estar na política há mais de 30 anos e nunca estar envolvido em bandalheira, de jamais ter desonrado o voto do goiano. É o reconhecimento de uma vida de luta, de coerência e de respeito ao povo goiano. Os homens que plantaram colheram agora. O sentimento da população foi de voltar aos olhos para quem traz algo de retorno para a sociedade”, afirmou.

Segundo Ronaldo Caiado, o maior desafio agora é governar e, ao final deste ciclo, ter o aval da população. “A etapa mais fácil foi a eleição. A fase mais desafiadora é agora. Espero ao final de mandato ter o respeito e reconhecimento de todos. Esse é o grande desafio. Me formei médico, me especializei em cirurgia, mas o momento que mais me gratifica é quando o doente que opero fica bem. É com esse sentimento que vou governar”, afirmou.

Presente na cerimônia, o bispo Manoel Ferreira, presidente nacional da Assembleia de Deus Ministério Madureira,afirmou ter a certeza de que o democrata fará um governo diferenciado e voltado para o bem do cidadão. Ex-colega de Parlamento de Ronaldo Caiado, o bispo deu o testemunho do trabalho que sempre desenvolveu a favor de Goiás.

“Tive o privilégio de aprender muito com Ronaldo Caiado quando estivemos juntos na Câmara dos Deputados. Ele foi um professor que ensinava não só pelas palavras, mas pelo comportamento, pela postura, pela coerência e pelas teses que defendia”, lembrou.

O culto, realizado pelo bispo Oídes José do Carmo, também homenageou outros nomes eleitos em Goiás. Entre eles estava Vanderlan Cardoso (PP), eleito para o Senado; Lincoln Tejota (Pros), que será vice-governador; Luiz Carlos do Carmo (MDB), que assumirá como senador na vaga de Ronaldo Caiado; além de vencedores nos pleitos para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

Ronaldo Caiado participou do encontro acompanhado também do senador Wilder Morais (Democratas), que é o coordenador da equipe de transição de governo; da vereadora Priscila Tejota (Pros); do ex-prefeito Eurípedes José do Carmo (PSC) e do bispo Abigail Almeida (PSC).