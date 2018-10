Baldy e Caiado são recebidos em jantar pelo governador eleito do DF, Ibaneis Rocha

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foram recebidos na noite de terça-feira (31), pelo governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na casa do emedebista, no Lago Sul, em Brasília.

Também participaram do jantar os ministros Gilberto Occhi, da Saúde; e Gustavo Rocha, dos Direitos Humanos. O encontro foi articulado pelo presidente da República, Michel Temer.

“Falamos sobre os projetos de competência do Ministério das Cidades em andamento no Distrito Federal. Vou acelerar todos eles, em especial os de Mobilidade Urbana, que é serviço que a população precisa muito. Nossa ideia é assegurar recursos para expansão do metrô, para projeto na Asa Norte, além do BRT na Região do Entorno, o que vai beneficiar milhares de usuários do transporte público”, declara Baldy.

Ibaneis também falou com Ronaldo Caiado sobre parcerias entre Distrito Federal e Goiás a partir do ano que vem, quando ambos assumem os respectivos governos.