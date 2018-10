Cemitérios públicos devem receber cerca de 600 mil visitantes no Dia de Finados

A programação organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) em função do Dia de Finados, no próximo dia 2 de novembro, se estende aos quatro cemitérios públicos da capital. Os cemitérios Santana, Parque, Vale da Paz e Jardim da Saudade devem receber cerca de 600 mil visitantes e estarão abertos das 6h às 18h30. Para mais esclarecimentos, o secretário municipal de Assistência Social, Robson Azevedo, concederá entrevista coletiva à imprensa no Dia de Finados, às 10 horas, no Cemitério Parque.

Programação religiosa para os quatro Cemitérios Públicos no dia 02

Missas

– Cemitério Santana – 8h, 10h, 14h e 16h

– Cemitério Parque – 7h, 8h30, 10h (missa oficial), 11h30 13h, 15h e 17h

– Terço: 14h30 e 16h30

– Cemitério Vale da Paz (Saída Bela Vista) – 8h, 10h, 14h e 16h

– Cemitério Jardim da Saudade (Ao lado Vale do Cerrado) – 8h, 10h e 14h

Além da programação religiosa, no cemitério Santana haverá uma exposição de biografias de personagens que fizeram parte da história de Goiás.

Nos cemitérios Parque, Vale da Paz e Santana, os visitantes participarão da Campanha Lembranças de Afeto, Memórias Vivas, do Projeto Espaço Cultural, onde cada pessoa receberá uma semente de Ipê, que simbolizará a memória do seu ente querido, para depositar no Jardim das Memórias, local que ainda será definido pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma)

A Semas disponibilizará cadeiras de rodas em todos os cemitérios públicos para facilitar o acesso de idosos e pessoas com mobilidade reduzida aos jazigos. Também será oferecido o serviço gratuito de aferição de pressão arterial aos visitantes.

Segundo Robson Azevedo, a prefeitura finaliza ainda hoje os preparativos para que os cemitérios recebam o visitante de forma digna. ‘Essa é uma data em que as pessoas vão aos cemitérios para homenagear seus entes falecidos e é preciso que tudo corra da melhor forma possível. Estamos terminando os preparativos e tudo estará pronto para receber o público nos quatro cemitérios públicos’, garante.

Aproveitando o pico de público esperado para o dia, o órgão realizará a campanha de conscientização sobre a necessidade de preservação dos túmulos nos cemitérios Santana e Parque. Serão distribuídos panfletos à população esclarecendo que a manutenção, reforma, embelezamento e asseio dos jazigos são de responsabilidade da família.