Confira algumas dicas de penteados para o halloween

O Dia das Bruxas está chegando e já é uma tradição por aqui curtir o Halloween a caráter. Quanto mais estilo melhor quando falamos de maquiagem, unhas e, claro, cabelo. As experts Rouze Barbosa e Silvana Fernandes, hairstylists e técnicas da Taiff, dão dicas essenciais para elaborar penteados para lá de estilosos. Confira:

As cores que estão em alta, o que vale mesmo é ousar: cobre, marsala e até o preto intenso são ótimas pedidas. Isso sem falar nos tons fantasia como violeta, rosa quartzo, azul e grafite, basta usar apliques coloridos, misturando as cores entre si. Textura e volume são indispensáveis nas produções, incluindo elementos como tranças, rabos de cavalo ou coques.

Já para estilizar fios lisos e soltos, o ideal é aplicar protetor térmico nos fios antes de secá-los para depois alinhar, mecha a mecha com uma prancha, como a Fox Íon 3, que emite íons negativos para neutralizar o frizz.

Penteados com mechas desconectadas podem ser construídos a partir da secagem dos fios com o secador posicionado de baixo para cima, o que ajuda a reforçar o volume. A forma ideal de sustentar um topete volumoso no alto da cabeça é desfiar primeiro as mechas para depois as esculpir, finalizando com um bom spray fixador.

Os stylings com ondas e cachos estão com tudo nesse tipo de celebração. Neste caso, os modeladores são as ferramentas ideais, como os da Linha Curves, que oferece diferentes opções de diâmetro – de ½ polegada a 1 ¼ polegada. É só deixar aflorar a criatividade.