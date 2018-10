Dicas para economizar energia no horário de verão

A Enel Distribuição Goiás dá dicas de economia e consumo consciente para auxiliar os clientes a usarem a energia de forma eficiente, especialmente durante o Horário Brasileiro de Verão. O novo horário, definido pelo Ministério de Minas e Energia (MME), começa às 00h do próximo domingo (4), em parte do território nacional. A medida tem como principal objetivo o maior aproveitamento da iluminação natural, proporcionando a queda na demanda por energia elétrica no período mais crítico do dia: entre 18h e 21h.

O especialista em Sustentabilidade da Enel Distribuição Goiás, Adriano Faria, explica que para economizar energia os clientes devem adotar novos hábitos de consumo que, além de auxiliar na redução da demanda nos horários de pico, ajudam a diminuir o valor da conta de energia. “Medidas simples como aproveitar a luz natural durante o dia e substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas LED podem impactar significativamente no valor da conta. Também é importante verificar as instalações internas da residência periodicamente, pois instalações antigas, com muitas emendas ou feitas com fios de telefone, causam desperdício de energia e podem até causar incêndios”, completa.

Seguem algumas dicas básicas da Enel que podem ajudar na economia:

– Dê preferência para lâmpadas LED em locais que ficam com as luzes acesas por mais de quatro horas; elas consomem menos e duram dez vezes mais.

– Na hora de comprar um eletrodoméstico, verifique se ele possui o Selo Procel de Economia de Energia classe A, que são os campeões da economia.

– Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada com o uso de T’s, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, causando desperdício de energia e até mesmo acidentes graves.

– Pinte as paredes e tetos com cores claras, que refletem melhor a luz.

– Use iluminação dirigida para leitura, como abajures e luminárias.

– Em uma viagem longa, desligue a chave geral da casa.

Geladeira:

– Não utilize a parte de trás para secar objetos.

– Degele e limpe a geladeira com frequência.

– Não forre as prateleiras do seu refrigerador, isso dificulta a circulação interna do ar.

– Instale o aparelho em um local bem ventilado, longe do fogão, aquecedor e áreas expostas ao sol.

Ferro de passar roupa:

– Junte o máximo de peças de roupas para passá-las de uma única vez.

– Dê preferência aos ferros a vapor, que são mais econômicos.

– Comece passando os tecidos mais pesados, que necessitam de mais calor, até chegar às peças mais leves, que podem ser passadas com o aparelho desligado, aproveitando o calor do ferro.

– Sempre que precisar interromper o serviço, desligue o ferro.

Chuveiro elétrico:

– Feche a torneira para se ensaboar.

– Tome banhos rápidos e, se possível, com a chave de temperatura na posição “verão”, o que pode reduzir o consumo em até 30%.

– Compre sempre chuveiros de menor potência (2 a 6 kW), que são eficientes e consomem menos.

– Limpe com frequência os orifícios de saída de água. Se eles não estiverem limpos, você terá menos água e o chuveiro terá que ficar mais tempo ligado.

Ar condicionado:

– Evite a entrada de sol no ambiente refrigerado e instale o aparelho em ambiente com boa circulação de ar.

– Mantenha os filtros de ar limpos.

– Compre o equipamento com potência adequada ao tamanho do ambiente onde você pretende instalá-lo.

Máquina de lavar roupas:

– Procure lavar de uma só vez a quantidade máxima de roupas indicada pelo fabricante.

– Use a dose certa de sabão, indicada no manual, para reduzir o número de enxágues.

– Mantenha o filtro limpo.