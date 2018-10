Goiânia é palco do espetáculo de Contrações com Débora Falabella

Chega a Goiânia o premiado espetáculo Contrações. A peça será exibida no dia 11 de novembro, às 18h30 e 20h30, no Teatro Madre Esperança Garrido. A trama se passa no escritório de uma grande corporação, onde a gerente solicita que sua funcionária leia em voz alta uma cláusula do contrato que proíbe aos funcionários qualquer relação sentimental ou sexual com outro empregado da empresa. Amparada pelo poder que tem, a gerente libera suas facetas para manipular sua subalterna. A obra cruelmente engraçada tem direção de Grace Passô e é sucesso de crítica e de público.

Serviço

Contrações, de Mike Barlett, com direção de Grace Passô

Local: Teatro Madre Esperança Garrido

Endereço: Avenida Contorno, 63 – Setor Central – Goiânia – GO

Data e horário: 11/11, Domingo, às 18h30 e 20h30.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).

50% de desconto para Clientes Vivo Valoriza.

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Vendas

Vendas online: www.tudus.com.br

Ponto de Venda: Komiketo da T-4 (St Serrinha)

Telefone: (62) 3212-3531